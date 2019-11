Figueroa, otra vez contra Gutiérrez: "se ponían la ropa de los CEO para agradar"

El vicegobernador Rolando Figueroa está de salida, pero no deja pasar oportunidad para reiterar sus críticas a la gestión de Omar Gutiérrez, con quien cortó relaciones cuando ambos compitieron en la interna partidaria en noviembre del año pasado.

Esta mañana, durante el acto de cierre del programa Jóvenes Líderes Políticos y Comunitarios, el presidente de la Legislatura evitó nombrarlo, pero lanzó indirectas para cuestionar su acercamiento al macrismo y la expulsión de dirigentes del partido hacia otros espacios políticos.

Dijo que seguirá haciendo política "independientemente de donde esté" porque "un líder no se acomoda de acuerdo a quién gobierna".

"Un líder no es el que vive en un country y termina yendo a un pueblo de Neuquén a hacerse el popular. Un líder todos los días de su vida tiene que trabajar por la gente", sugirió Figueroa en su discurso ante los 130 egresados y criticó que tampoco es líder "el que dice defendamos Ni Una Menos mientras existen denuncias de maltrato concretas".

También cuestionó la migración de dirigentes hacia otros partidos porque los hicieron "a un costado por tener una mirada diferente". "Me duele que Jorge Sobisch se haya ido del partido pero también hay que hacer una autocrítica de qué hicimos para que no se haya quedado. Me duele también que Silvia Sapag sea senadora por otro partido, pero también digo qué pasó que no supimos abrir la puerta. Me duele también Lucila Crexell, aún no compartiendo determinadas cosas. Qué hicimos para no poder soportar a una voz diferente dentro de nuestro partido y saber escuchar", sostuvo.

Figueroa también dijo ante los egresados que a quienes son del MPN no les queda otra "que llevar adelante los principios justicialistas" y lanzó una velada crítica a Gutiérrez por su relación con el macrismo en los últimos cuatro años.

"No nos podemos poner la ropa que usaban los señores CEO para poder agradar y acá ponernos un pañuelo al cuello. Eso no nos hace sensibles. A la gente que somos de pueblo, cuando los políticos se disfrazan nos cae mal. Vístanse como se visten todos los días que la mejor forma de hacer política es ser genuinos", manifestó.

En el contexto de ese acto, Figueroa también mantuvo una sugerente reunión con Alberto Vivero, quien asumirá como diputado nacional del Frente de Todos en diciembre. Allí ambos "se comprometieron a mantener un diálogo permanente y trabajar de manera articulada por el futuro de la provincia".