Filme rodado en Viedma-Patagones se estrenó en festival de terror

Un joven cineasta dirigió y filmó su ópera prima en la Comarca Viedma-Carmen de Patagones, con la colaboración de los vecinos y del municipio, además del trabajo ad honorem de los 13 integrantes del equipo técnico que viajó hasta la ciudad maragata para iniciar el rodaje de la obra que es difundida online hasta el hoy en el Festival de Terror y Fantasía “Buenos Aires Rojo Sangre”.

“La hermosa fantasía del propósito final” fue escrita y dirigida por Iván Preuss y tuvo una posproducción que atravesó la pandemia por el Covid-19, se inició en enero de 2019 y culminó el último 3 de noviembre.

“Fue un proceso muy largo, fueron dos años de realización, se tardó mucho porque no contábamos con fondos para cubrir gastos, todo fue ad honorem, la gente hacía lo que podía y cuando podía”, explicó el joven de 25 años.

Para el director de Carmen de Patagones, la tardanza fue positiva, “porque se mezcló con otro proyecto y se logró una retroalimentación de ambas cosas”, indicó.

Preuss contó a Télam su inicio en el cine y cómo nació la obra fílmica que cuenta una historia de lo que se denomina como “realismo mágico”.

“Desde chico tuve una cámara cerca, porque mi papá es fotógrafo; traté de serlo en mi adolescencia, pero me di cuenta de que la foto fija no era suficiente, no podía lograr la emoción que yo necesitaba, por eso me acerqué a la imagen en movimiento”, señaló Preuss.

La decisión de ser cineasta fue algo progresivo que se fue dando a lo largo del tiempo: “Estudié en la Universidad Nacional de La Plata un año y medio, luego en la de Buenos Aires otro año y medio más y me di cuenta de que eso no me estaba sirviendo, ocurría lo mismo que con la fotografía, no podía obtener lo que necesitaba, que era mi deseo de grabar, hacer películas, ficción, y contar historias”, puntualizó el maragato.

La película tiene partes animadas y efectos especiales, que se encuadran en lo que Preuss denominó como “la biblia del universo fantástico”, que fue creada con la colaboración de todos sus compañeros.

“Es una historia fantástica, algo bizarra y poco convencional, que toca narrativas distintas, por ejemplo no tiene principio, desarrollo y fin”, señaló el joven director.

Imagen del Río Negro en "La hermosa fantasía del propósito final".

“Es una historia chica pero cuenta con 160 planos con efectos especiales, es una película que cambió mucho en post producción, tomó y tiene mucho trabajo detrás”.

Según el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), “esta película no es mi ópera prima porque no supera los 60 minutos de duración, pero según otros países, es un largometraje, así que yo la considero mi ópera prima”, afirmó el realizador.

Para Preuss, fue como una experiencia de aprendizaje: “Ninguno de los actores es conocido y el equipo técnico tampoco tiene experiencia cinematográfica, es todo fresco y nuevo con jóvenes talentos”, aseguró.

El actor principal es Salvador Garay, sobre quien dijo el director: “Ojalá que le surjan muchos proyectos laborales porque es un joven que la rompe, es increíble, y tiene mucho talento”.

Iván Preuss y su equipo durante el rodaje de "La hermosa fantasía del propósito final".

La película contó con la producción de Florencia Golvax, se podrá ver gratis en la plataforma Flixxo, y cuenta también con la participación de artistas locales.

“Que todo el equipo esté formado por gente joven no significa que la calidad sea menor”, remarcó el director.

“La hermosa fantasía del propósito final” no participó de ningún concurso en el festival, pero entró en el panorama argentino, que es una sección que muestra lo que se está realizando en el país, “las nuevas visiones de la Argentina”, aclaró.

“Esta película tuvo un apoyo increíble, primero de toda nuestra familia y después también de la gente a la que le golpeábamos la puerta; por ejemplo, el equipo de arte fue casa por casa buscando cosas, y nadie se resistió ante el pedido para la película, fue algo muy hermoso”.

Finalmente, Preuss se definió como una persona muy ambiciosa: “Muchas personas destacan que soy joven y que hice mi primera película, pero yo quería haber hecho esta película a los 19 años y una serie a los 20, tengo todo un plan que quiero desarrollar, si bien no me veo allá arriba, mi ambición está y mis ganas están, mi meta no es triunfar sino hacer cine”, concluyó.



Ficha técnica

Título original: La hermosa fantasía del propósito final.

Dirección: Iván Preuss.

Guion: Iván Preuss.

Elenco: Salvador Garay, Javier Sala, Borja Andía.

Producción: Florencia Gorbacz e Iván Preuss.

Asistente de producción: Juliana Grasso.

Música: Tomás Epifani y Sofía Lecuona Pugno.

Dirección de fotografía: Ignacio Chinchilla.

Edición: Justina Prieto.

Directora de arte: Clara Ortigoza

Para ver en play.flixxo.com