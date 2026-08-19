Pase a planta en Río Negro: la adhesión de los contratados será en noviembre

La ley de pase a planta permanente de los contratados por el Estado de Río Negro ya fue promulgada y fijó los primeros plazos para su implementación.

La reglamentación establecerá el cronograma y precisará los mecanismos para la incorporación de los agentes.

El decreto N° 756 promulgó la ley N° 5.866, que fue publicada en el Boletín Oficial del 13 de agosto. Allí se establece que la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo deberá concretarse “dentro de los 60 días hábiles contados a partir de su publicación”. Ese plazo se extiende hasta los primeros días de noviembre.



El Gobierno provincial prevé abrir en noviembre el período de adhesión, con un plazo estimado de 30 días. Será entonces cuando los trabajadores alcanzados deberán manifestar su voluntad de incorporarse al régimen.



El universo inicial de contratados comprendidos todavía es provisorio. El último registro llega a 4.160 agentes, aunque el número crecerá porque resta precisar e incorporar a trabajadores con modalidad de horas cátedra. En todos los casos se deberá considerar que la relación contractual se haya iniciado hasta el 31 de diciembre de 2025 y que se haya mantenido “en forma ininterrumpida hasta el momento del efectivo ingreso a la planta permanente”.

La ley fue aprobada en la sesión legislativa del 6 de este mes, con 38 votos positivos y el rechazo de 7 legisladores alineados con LLA y Cambia RN.

La adhesión será, por lo tanto, el primer paso concreto para los trabajadores alcanzados. Luego comenzarán las verificaciones de antecedentes, la certificación de los requisitos y las evaluaciones necesarias para determinar quiénes reúnen las condiciones para acceder a la estabilidad laboral.



El pase no será automático. Entre las condiciones previstas se encuentra la obligación de “acreditar idoneidad para el cargo mediante un examen”, además del cumplimiento de los requisitos administrativos que establezca la reglamentación.

Último número 4.160 Es un número provisorio de contratados alcanzados, pues se reconoce que todavía faltan incorporaciones de agentes comprendidos en el esquema propuesto.

Otro de los filtros estará vinculado con los antecedentes disciplinarios. Los aspirantes no podrán registrar sanciones que superen, en conjunto, los 10 días de suspensión durante los últimos dos años.



También deberán tener domicilio en Río Negro y, en determinados casos, acreditar aptitud psicofísica para desempeñar las tareas. Este requisito alcanzará a quienes hayan tenido “licencias médicas o readecuaciones de tareas superiores a 30 días durante los últimos 12 meses”. En esas situaciones intervendrá una Junta Médica para evaluar cada caso.



La promulgación de la ley despejó la instancia legislativa y habilitó ahora el desarrollo del proceso administrativo.

El 6 de agosto, la Legislatura aprobó el proyecto de pase que propuso el gobernador Alberto Weretilneck. La sanción parlamentaria se logró con 38 votos positivos, a pesar de que algunos fueron críticos con la oportunidad de la iniciativa. Los rechazos partieron de los siete legisladores alineados con La Libertad Avanza y Cambia Río Negro.