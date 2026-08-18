Figueroa lanza un programa de alivio financiero para las familias neuquinas.

El gobernador Rolando Figueroa anunció un novedoso programa que sale al rescate de las familias neuquinas endeudadas. Tiene como primer objetivo ayudar a las economías familiares que pese a tener intención de cancelar sus compromisos, no pueden salir de la morosidad porque las tasas e intereses se hicieron impagables.

“Nosotros ordenamos la cuenta del Estado. Ahora quiero que ayudemos también a ordenar la cuenta de la familia neuquinas”, aseguró Figueroa.

El programa va a permitir refinanciar deudas a tasa fija del 35% o UVA +5% y a un plazo que permita reducir la cuota.

“Hay una idea con la que no estoy de acuerdo, que ordenar las cuentas y acompañar a la gente son cosas que se contradicen. Yo pienso exactamente al revés, nosotros ordenamos para redistribuir. El equilibrio fiscal no es un trofeo para mostrar en una planilla, es lo que nos permite estar presentes cuando a un neuquino se le complica”, amplió.

Si bien el Banco Provincia del Neuquén (BPN) es el primer banco adherido al programa, con un cupo inicial de $25.000 millones, Figueroa hizo la invitación a todos los demás bancos y billeteras virtuales. En contrapartida, la Provincia ofrecerá a cambio reducir en un 50% los Ingresos Brutos sobre los intereses de esos créditos.

El gobernador recordó que cuando asumió gobierno encontraron “una provincia con una deuda financiera muy pesada y, al mismo tiempo, con una enorme deuda de infraestructura”. “Nos faltaban escuelas, nos faltaban hospitales y centros de salud. Había localidades y barrios esperando, redes de agua, de gas y cloacas. Había rutas que necesitábamos construir y otras que teníamos que mejorar”, detalló.

“Esa fue la provincia que recibimos, y nosotros no escondimos esa realidad. La pusimos arriba de la mesa porque, para transformar una realidad, primero hay que reconocerla”, sentenció y reconoció que el estado provincial “no puede vivir permanentemente en déficit” y tampoco se puede “permanentemente gastar más de lo que tenemos». Es la manera más silenciosa de hipotecar el futuro de los destinos que vienen atrás”.

“Por eso bajamos gastos innecesarios, reducimos la planta política, eliminamos privilegios que ya no tenían ninguna justificación, y establecimos tolerancia 0 frente a la corrupción. Pero administrar bien no significa solamente gastar menos. Nosotros queremos un Estado inteligente, un Estado que sepa perfectamente cuál es la diferencia entre gastar e invertir”, señaló.

El mandatario ratificó su compromiso de que Neuquén no se endeudará para pagar gastos corrientes, y enfatizó que esa política del despilfarró “se terminó”. “Vamos a ahorrar donde hay que ahorrar e invertir donde Neuquén necesita invertir. No creo en un Estado que mire desde la realidad de enfrente cómo una familia que trabaja quede atrapada en una deuda que no puede pagar”, reconoció.

Figueroa reflotó la idea de un estado presente para los neuquinos en un momento complejo del país donde muchas familias debieron mantener el consumo confiando en créditos de tarjetas y billeteras virtuales, que terminaron por complicar aún más las economías domésticas.

“Hoy tenemos trabajadores, jubilados, monotributistas con ingreso y voluntad de cumplir, pero atrapados en deudas de tarjetas, préstamos personales, cuyos intereses se volvieron impagables. No estamos hablando del que no quiere pagar, estamos hablando del neuquino que quiere pagar y necesita una oportunidad para hacerlo”, analizó al fundamentar el anuncio.

“Vamos a resignar recaudación para que esa plata quede en las familias neuquinas. Esto no es perdonar deudas ni regalar plata. La familia va a seguir pagando. La diferencia es que va a poder hacerlo. Queremos un Estado ordenado y eficiente, pero también presente cuando hace falta. Las dos cosas juntas. Ese es el Estado que estamos construyendo en Neuquén”, completó.

El nuevo programa llega con una tasa mucho más blanda y reconoce el problema del endeudamiento de las familias dentro de la agenda económica del gobierno. Forma parte de una estrategia más amplia que incluye reducir el peso de la deuda provincial para liberar recursos y destinarlos a infraestructura, servicios y asistencia.

Según datos oficiales, al asumir la actual administración Neuquén tenía un pasivo consolidado de 1.263 millones de dólares. Esa deuda representaba entonces el 83 por ciento de los ingresos anuales neuquinos y más de la mitad estaba vinculada con gastos corrientes. A junio de 2026 la provincia tenía un stock de deuda de 707 millones de dólares habiendo cancelado el 44 % de la suma heredada y había reducido la incidencia de la deuda al 16 por ciento de los recursos anuales.

La meta de Figueroa es generar las condiciones para que la provincia llegue al 2030 con una reducción casi total del pasivo heredado. Lo que permitirá liberar capacidad financiera para sostener el ritmo de inversión pública y afrontar las necesidades que genera el crecimiento económico y demográfico de Neuquén que viene.

Los números neuquinos pasaron otro examen en junio cuando la calificadora FIX SCR elevó la nota de Neuquén a A- para la deuda de largo plazo y A2 para la de corto plazo, y destacó la reducción sostenida del endeudamiento y el manejo de los recursos públicos.

Ese proceso permitió además que Neuquén regresara al mercado internacional de capitales. Esta mejora de sus indicadores financieros, está directamente relacionada con la estrategia que prioriza el financiamiento para las obras de infraestructura pendientes y no para cubrir gastos corrientes.

La propuesta se suma a otras políticas de financiamiento provincial que refuerza el concepto de un estado presente y tuvieron una gran recepción, por ejemplo, a través de “Neuquén Habita”, con créditos hipotecarios directos de hasta 150 millones de pesos para acompañar el acceso a la vivienda y obras de construcción, ampliación y refacción, a una de las mejores tasas del mercado.