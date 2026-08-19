Necrológicas de hoy, miércoles 19 de agosto de 2026
Las necrológicas del día de hoy, miércoles 19 de agosto, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Guerrero, Veronica
Hoy 17 de Agosto familiares participan con profundo pesar su fallecimiento. Luchadora, ejemplo de persona para quienes tuvieron el privilegio conocerla. Te vamos a extrañar toda la vida por la huella que nos dejaste . Te fuiste digna, hasta siempre!!
STUARDO GODOY, RAFAEL ARTURO
Falleció en Neuquén el 17 de Agosto del 2026 a la edad de 77 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos, velados en sala A de calle Bahía Blanca 546, fueron inhumados a las 13 Hs del dia 18 de Agosto en el Cementerio Progreso de Neuquén.. SERVICIO SOCIAL CALF.
BAIGORRIA VALENZUELA, ENRIQUE RENE
Falleció en NEUQUEN el 18 de Agosto del 2026 a la edad de 66 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos, velados en sala F de calle Godoy 522, serán inhumados a las 10 hs del dia 19 de Agosto en el Cementerio Jardín del Recuerdo de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.
GARRIDO, BEATRIZ
Falleció en Neuquén el 16 de AGOSTO del 2026 a la edad de 86 años. CALF participa con dolor el deceso y comunica que sus restos fueron inhumados a las 12 Hs del dia 17 de Agosto en el Cementerio de Senillosa – Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.
ACUÑA, CEFERINA
Falleció en Neuquén el 18 de Agosto del 2026 a la edad de 97 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos serán inhumados a las 10 Hs del dia 19 de Agosto en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.
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