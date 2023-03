Masiva marcha por el 8M en Neuquén, el recorrido en imágenes

Desde las 18 miles de mujeres se acercaron hasta el corazón de la ciudad capital de Neuquén, allí concentraron en el monumento al general San Martín y se desplazaron por varias calles neurálgicas del centro hasta llegar a Casa de Gobierno, en Roca y La Rioja, con un solo objetivo: expresarse en el Día Internacional de Las Mujeres.

Fueron varias las agrupaciones feministas, gremiales y artísticas que oficiaron de columna vertebral de una convocatoria exitosa en el contexto del 8M.

Con cánticos, demostraciones artísticas, de danzas y pancartas, se expusieron las demandas que las mujeres reclaman procurando una sociedad más justa y con igualdad de oportunidades, ante el pesado legado de un modelo claramente hecho por y para los hombres. La violencia machista también fue parte del masivo propósito.

En la multiplicidad de voces que reúne el 8M, se pudieron apreciar distintos reclamos:

«La deuda es con nosotras y nosotres, que la paguen los que la fugaron», decía una de las banderas que encolumnaba uno de los grupos que integró la marcha.

«Quiero que mi mamá y todas las mujeres caminen tranquilas y sin miedo», rezaba una pancarta sostenida por un niño.

«Por mi abuela, por mi mamá, por mi hermana, por mi», levanta una joven en plena Avenida Argentina.

También hubo manifestaciones en otras localidades

La de Neuquén capital no fue la única manifestación en la provincia. En la comarca petrolera, Cutral Co y Plaza Huincul también invitaron a la comunidad a marchar por sus calles. «Las mujeres y disidencias contra los femicidios y el ajuste. El estado y los gobiernos son responsables», indicaron. La concentración fue en el monolito de Cutral Co, en Avenida del trabajo y Carlos H Rodríguez.

En el centro de la provincia, Zapala llamó a concentrar a las 10:30 en la casa refugio para una conferencia de prensa. A las 16:30 se realizó a una pintada de banderas y a las 18 como en el resto de Neuquénm, la marcha.

En Chos Malal el punto de encuentro que difundió la Colectiva Feminista Las Peludas fue el Juzgado, para a las 10:30 realizar la movilización.

