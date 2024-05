Video | El fuerte apoyo de Susana Giménez a Javier Milei: «Está haciendo cosas fantásticas»

Susana Giménez salió a defender la gestión de Javier Milei, durante una entrevista concedida a Intrusos (América). “Apoyo este gobierno, está haciendo cosas fantásticas”, afirmó.

Tras ser consultada acerca de las críticas que recibió Guillermo Francella por su posicionamiento político, Susana lanzó a pura ironía: “Qué raro, qué raro que critican… Este país vive para la crítica”.

“Estoy podrida de las críticas. No me importan… Sí, me importan lamentablemente, pero no las leo, no quiero entrar en eso”, agregó en referencia a su hartazgo.

Ante la insistencia del periodista de ahondar en la polémica con el actor, la diva exclamó: “¿Qué pasó con Guillermo? Es uno de los mejores actores argentinos. Es lo único que pasó con Guillermo. Cada cual que piense lo que se le dé la gana. Para eso estamos en democracia”.

Sin embargo, no dudó en expresar su posicionamiento: “Por supuesto que yo apoyo a este gobierno porque está haciendo cosas fantásticas. Y yo no lo voté”.

A modo de cierre, el movilero quiso saber si tenía intenciones de entrevistar al presidente de la Nación, ya que tiempo atrás se debió suspender la nota por un problema de salud de la conductora. “Sí, seguramente. No solo me enfermé, era muy rápido. Acababa de asumir y yo quería ver cómo era su política y me parece que es bárbaro”, concluyó.

Por qué Susana Giménez suspendió la entrevista con Javier Milei

Según informó Telefe, la entrevista prevista entre Susana Giménez y Javier Milei debió ser «postergada», sin reprogramación definida. «El encuentro, que se emitiría el próximo lunes 5 de febrero, se pospondrá debido a circunstancias imprevistas en la salud de nuestra conductora» señaló el comunicado de la emisora.

Estaba previsto que Susana Giménez recibiera y entrevistara al presidente Javier Milei durante el domingo 4 de febrero en Casa Rosada, conversación que iba a grabarse y emitirse al día siguiente en el horario de prime time nocturno por Telefe, antes de Gran Hermano.

Sin embargo, eso no sucedió. «Estaba emocionada con este encuentro, pero tengo que pensar en mi salud. Espero recuperarme pronto y poder realizar esta entrevista tan esperada» sumó Susana Giménez al comunicado de Telefe.