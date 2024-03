La impresionante foto que se llevó el British Wildlife Photography: mirá todas las elegidas

El certamen British Wildlife Photography Awards 2024 reveló a sus ganadores, escogidos entre más de 14.000 imágenes presentadas. Este premio pone el relieve en el basto tapiz de patrimonio natural de Gran Bretaña, según cuenta Will Nicholls, director de la organización, y se convierte en un recordatorio del valor que aún poseen los bosques, humedales y otros ecosistemas del país.

«Esta colección es más que una galería de imágenes; es una celebración, un recordatorio de la belleza perdurable de la vida silvestre británica y un llamado a preservar los espacios naturales que tenemos la suerte de tener en Gran Bretaña», explica Nicholls en National Geographic España.

Ocean drifter (Vagabundo oceánico) de Ryan Stalker fue la ganadora de la competición con esta fotografía. «Aunque el balón es basura y no debería estar en el mar, me pregunto sobre el viaje que ha tenido. Sin embargo, esta basura puede traer criaturas capaces de sobrevivir en las aguas del Reino Unido y que pueden convertirse en especies invasoras», argumenta Ryan Stalker.

Los fotógrafos compitieron en 10 categorías. Además, se realizó una competición juvenil, que tiene como objetivo que los jóvenes se impliquen más con la naturaleza. Aquí, fue Max Wood quien logró el título de fotógrafo (joven) del año.

Te mostramos a las ganadoras

Three Frogs in Amplexus (Tres ranas en amplexo). Ian Mason, el fotógrafo, cuenta que cada mes de marzo, ve cómo los estanques cobran vida con la aparición de cientos de ranas, casi de la noche a la mañana. En esta toma en concreto, dos machos competían por aparearse con una hembra.

Starling at night (Estornino por la noche). El fotógrafo Mark Williams instaló un comedero en su jardín, con semillas de girasol y cacahuetes, para poder observar a los pájaros mientras se alimentaban. «Mi objetivo era capturar el sentido de movimiento y los patrones de vuelo en mis imágenes, al tiempo que preservaba los detalles finos de los pájaros», explica Williams.

Tiny forest balloons. (Pequeños globos de bosque). «El mundo de los mohos mucilaginosos es fascinante», introduce Jason McCombe, autor de la fotografía, y continúa: «No son ni plantas ni hongos, y aunque nunca los había notado antes, cuando me propuse encontrarlos descubrí que, si las condiciones son adecuadas, ¡Están por todas partes!».

Raven above Arran (Cuervo sobre Arran) Robin Dodd tomó esta fotografía desde la cima de Goatfell, la montaña más alta de la Isla de Arran, Escocia. Dodd recuerda que habían dado una bonita caminata, después de llegar en ferry unas horas antes. «Cuando llegamos a la cumbre, estaba desierta excepto por dos cuervos que parecían dominar la cima», concluye Dodd sobre la fotografía .

The tightrope walker (El equilibrista), un zorro rojo camina a lo largo de una rama, a una altura considerable del suelo. Para el fotógrafo Daniel Valverde, esta es la prueba de que estos animales son los verdaderos equilibristas de la naturaleza.

Common blue butterflies (Mariposas azules comunes) Ross Hoddinott cree que tiene una ligera adicción por la fotografía de mariposas azules; le parece que estos insectos son capaces de realzar cualquier prado de flores silvestres o jardín. «Las mariposas azules son insectos bastante sociales y a menudo se pueden encontrar descansando bastante cerca unas de otras, o incluso en la misma hierba o flor», relata Ross Hoddinott.

Day walker (Caminante diario) Después de haber sido expulsada de su territorio parental, esta zorra empezó a vivir en una subestación eléctrica. El área vallada le proporcionaba un lugar tranquilo para descansar lejos del bullicio de la ciudad, y a menudo, se la podía ver recorriendo el muro. Simon Withyman aprovechó los huecos de la cerca metálica para tomar esta fotografía, a la que posteriormente tituló Caminante diurno.

Beech for the Sky (Haya para el cielo) Graham Niven capturó, en esta toma, un fenómeno conocido como la timidez de los árboles, que puede observarse en muchas especies de árboles en el que las copas de los árboles maduros no se tocan entre sí. «Además de la maravillosa visión que se te ofrece, también es una excelente excusa para tumbarse en el bosque», bromea Niven.

Cootlo «Un somormujo huye de una pelea, corriendo sobre el agua para despegar a través de la neblina y los rayos de luz. «Me desperté a las 4:45 am con la esperanza de capturar imágenes de aves acuáticas retroiluminadas en el estanque Frensham, en Surrey. Me acosté en el borde del estanque y esperé a que las aves se volvieran activas. A medida que avanzaba la mañana, los rayos del sol comenzaron a brillar «, relata Max Wood.