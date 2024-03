Video: Amanecer mágico en Las Grutas, vuelve la paz a la playa y las imágenes más lindas

El verano se despide y con él, el tumulto en las playas. Ya no hay gritos de «churros, halados, donas», ni se siente la música alta de los paradores. Para Maximiliano Cartes Salas, como para muchos de los que viven frente al mar, es tiempo de calma. Pasó el mes en que más trabajo tiene, ahora, hay un poco de tiempo para salir a filmar, a disfrutar y contemplar los paisajes de Las Grutas y San Antonio, su lugar en el mundo.

«Para mí es la mejor época del año. De noviembre a febrero estuve trabajando a full, no pude salir mucho a filmar y ahora bajó a temporada, así que vuelvo. La juventud comenzó los estudios, por ahí, algunas personas grandes vienen y los fines de semana se ve bastante gente. Está muy lindo. Se disfrutan los amaneceres y atardeceres al 100% y también la fotografía nocturna», cuenta.

Había salido con Malón, su perro y paseaba por el centro. Decía que muchos comercios siguen abiertos. «Viene la época de disfrutar amaneceres y toda la fauna después, con todo el respeto siempre me gusta filmarlos. Hay muchas aves, al no haber tanta actividad sobre las costas. Hablaba con un amigo, que vimos algunos pingüinos. Lo importante es que no los molesten», cuenta.

Malón, desde la costanera miraba la playa, pero no bajaba. Maxi, como siempre recuerda que no está permitido bajar con animales a la playa, de la 0 a la Séptima bajada. E invita a disfrutar el otoño en Las Grutas, un tiempo sin chapuzones pero con mucho para hacer. Por estos días, se preparan para el fin de semana largo de Semana Santa.

Semana Santa en Las Grutas y San Antonio

En Las Grutas, la propuesta “Feria Sabores”, es una iniciativa que expone la identidad gastronómica de la región, a base de los mariscos del Puerto del Este. que tendrá lugar en el Paseo de Las Torres los días 29, 31 y 31 con una cocina en vivo, música y los emprendedores regionales nucleados en la agencia rionegrina Crear.

En San Antonio Este tendrá lugar la Fiesta Nacional de las 5 Horas del Pejerrey organizada por el Club Náutico de San Antonio. También el deporte tendrá un capítulo especial con la llegada del “Desafío Las Grutas”, la competencia de MTB de fondo que suma 75 kilómetros de recorrido en un circuito dentro y fuera de la ciudad el día sábado 30 a las 10:30 con punto de partida en la 7ma bajada.

Maximiliano es un cazador de imágenes y vive con pasión de este hobby que descubrió de manera casual. Muchos de los videos que registra con el drone en Las Grutas se hicieron virales y los comparte en su Instagram: @maximilianofcartes.