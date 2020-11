"Fue una verdadera cacería": organizaciones sociales repudiaron el desalojo en Roca

Repudiaron el accionar policial en el asentamiento La Esperanza de Roca. Fotos: Juan Thomes

“Arabela Carreras y María Emilia Soria son las máximas responsables de todas esas imágenes. A la policía la mandan ellas, no se pueden escudar en que son órdenes judiciales, Carreras como gobernadora y Soria como intendente son responsables de la represión y la cacería posterior que hubo alrededor de los barrios en el brutal y repudiable desalojo que llevaron a cabo el sábado en el asentamiento La Esperanza", señaló el dirigente político Aurelio Vázquez al brindar una conferencia de prensa, junto a organizaciones sociales, en la que repudiaron el accionar policial.

Previo a las palabras del dirigente se expresaron con voz quebrada dos padres de familias que hasta el sábado tenían su casa en tierras del Polígono de la Asociación Patriótica Tiro Federal.

A tres días de producirse el desalojo y represión en el asentamiento, las familias que han pedido todo tipo de pertenencias, hasta los documentos en algunos casos, hoy son asistidas en casas de vecinos y otros familiares. "Hoy las a las 19 se va a realizar una reunión con ellos para seguir una respuesta concreta a la falta de vivienda de estas 52 familias", sumó Vázquez.

En total repudio a lo vivido el fin de semana -sábado concretamente- con el desalojo y represión que vivieron las 52 familias del barrio La Esperanza, hoy por la mañana se realizó una conferencia de prensa en las puertas del municipio para contar en primera persona lo que fue la brutal represión que llevaron adelante la Policía de la Provincia y efectivos del COER.

El procedimiento realizado por la Policía de Río Negro -cumpliendo órdenes de la Justicia- sigue generando un fuerte debate. Desde el Poder Judicial se ratificó la postura que expresó en principio el gobierno provincial, asegurando que el desalojo se cumplió tal cual estaba previsto, sin usar balas de gomas y mucho menos gases lacrimógenos.

Pero las voces y cuerpos de los reprimidos dijeron lo contrario.

“Fue lamentable todo lo que paso; yo estaba con mi hija y se abalanzó todo, ver a mi hija llorar, chicos corriendo, en el piso, ver como quemaban mi casa fue muy feo. Fue correr y resguardarnos, era esconderse, pero nos sometieron como hombres a una represión brutal. No hubo piedad, las mujeres policía nos atacaban, siempre pensamos en el diálogo, que iba a venir el fiscal pero no fue así, fue todo muy feo, no hubo ni asistencia a los heridos”, relató una de las madres.

El hallazgo de 16 bombas molotov fue precisamente el hecho central para que una sola persona permaneciera detenida hasta hoy; según se confirmó en la conferencia de prensa el último demorado quedó en libertad en horas de la mañana.

“Hay otra realidad, no la que dicen los partes oficiales. Revindicamos el derecho a la vivienda; la brutalidad y mansalva con la que actuaron avalados por la Gobernadora Arabela Carreras y la Intendente María Emilia Soria. Las consecuencias fueron 12 compañeros detenidos y muchos lesionados, hoy se libero el último de los detenidos. Desde las organizaciones nuestro repudio a lo sucedido”, cerró Vázquez.

El abogado Miguel Zeballos expresó: “Repudiamos todo tipo de represión; veníamos con un proyecto, se venía trabajando desde la asamblea, mancomunando fuerzas con la ilusión de construir un barrio, y el 30 de octubre todos esos sueños se vieron truncados por este atropello de las fuerzas policiales, en conjunto con el poder judicial. Avasallaron los derechos de 52 familias de contar con su vivienda”.

Y agregó, “Quisimos, siempre, buscar el diálogo de manera pacífica y vino el atropello; en voz fuerte se escuchó avanzar y se llevaron puesto todo”.