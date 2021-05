Fuego amigo: duras críticas de Alicia Castro a la gestión del Gobierno por la crisis sanitaria

Otros tiempos. Castro con el Canciller Felipe Solá al momento de ofrecerle la embajada en Rusia.

El fuego amigo sobre la gestión de Alberto Fernández parece no tener fin. La exembajadora argentina ante Venezuela y Rusia, Alicia Castro, cuestionó hoy jueves con dureza al Gobierno por la gestión sanitaria de la pandemia del coronavirus.

Las críticas se dan en momento del nuevo pico de contagios y muertes que registró el país en estos últimos días. La exfuncionaria kirchnerista aseguró que la Argentina tiene “el récord más triste de la Historia”.

“En contexto d Argentina encabezando RECORD MUNDIAL de muertos x millon de hab. con + de 71.000 compatriotas fallecidos #coronavirus NO parece posible q @alferdez esté pensando en cerrar “los weekends” para no molestar a los empresarios,a la oposición. NO es serio @carlavizzotti twitter.com/ernestorr/stat”, señaló en su cuenta Twitter.

“Hace un año podíamos estar orgullosos de cuidar más la vida de nuestros compatriotas que el genocida (Jair) Bolsonaro”, sostuvo la exdiplomática y agregó: “Hace un año, Alberto Fernández priorizaba la vida; hoy tenemos más muertos por millón de habitantes que Brasil. El resultado de querer quedar bien con cierto empresariado que no le importa que los trabajadores mueran; con las empresas aéreas, con la oposición”.

Recuerdos de un pasado mejor. El presidente Alberto Fernández en junio 2020. Cuando Argentina tomaba medidas para controlar el coronavirus" Alicia Castro, ex funcionaria kirchnerista.

En una serie de publicaciones, la referente alineada con la vicepresidenta Cristina Kirchner enfatizó que el Gobierno “no está haciendo nada para evitar que siga subiendo el número de víctimas fatales por el Covid-19”, y señaló en una serie de publicaciones y comentarios en redes sociales que “con vacunar no basta”.

Cabe recordar que la exfuncionaria kirchnerista no oculta sus diferencias con el Jefe de Estado. En octubre pasado renunció a la Embajada argentina ante Rusia por la línea oficial de la Casa Rosada y la Cancillería respecto a la crisis política y humanitaria en Venezuela.