Fundación OSDE #ConVos trae una agenda cargada para junio

Fundación OSDE acerca un nuevo ciclo de charlas cortas a cargo de reconocidos disertantes del ámbito de la salud, la sociedad, la cultura y el arte, la innovación y la sustentabilidad; para acompañar, como siempre, a la comunidad desde la reflexión y desde la acción. Las mismas son transmitidas vía streaming en Canal de Fundación OSDE en la plataforma YouTube, que ya cuenta con mas de 19.000 suscriptores.

Durante el mes de junio las Filiales de OSDE Norpatagónica y Bariloche, presentarán estas actividades:

03/06 - 18 horas - Fausto García

Ideas - Creatividad - Innovación: La inspiración para crear un producto o servicio a partir de una primera idea puede ser el inicio de algo grande. Pero solo es un comienzo. Su desarrollo, desde la creatividad hasta la innovación, es otro tipo de tarea. Enfrentarnos a la aventura de implementar lo que empezó como un sueño es todo un desafío para el que necesitamos herramientas que nos permitan darle vida a esa primera idea original.

Fausto García: Ingeniero (UBA), MBA del IAE (Universidad Austral) y doctor en Management (Politecnico di Milano). Es director del MBA Internacional del IAE de la Universidad Austral y profesor de la misma casa de estudios. Es autor de los libros Servicios - manual de supervivencia (2012) e Innovación y experiencia de servicios (2017).

09/06 - 18 horas - Yvonne Jaureguialzo

Ciclo Mindfulness: “Despertar del piloto automático a través de Mindfulness”: ¿Qué es el Mindfulness? ¿Qué no es el Mindfulness? ¿Cómo solemos vivir? ¿Cómo podemos vivir?

Yvonne Jaureguialzo es licenciada en Psicología, especializada en TCC y Mindfulness. Actualmente, realiza atención a pacientes en consultorio y dicta clases en la Universidad del Salvador, además de brindar talleres de Mindfulness a través de Generando Presente.

10/06 - 17.30 horas - Mercedes Orozco

Hogares conscientes: ¿Cómo podemos cuidar el ambiente desde casa? Si observamos nuestros hábitos cotidianos, podemos descubrir que existen múltiples acciones (grandes y pequeñas) que pueden hacer de nuestro hogar un lugar más amigable con el ambiente. Cómo hacer un uso responsable del agua y la energía, cómo manejar adecuadamente los residuos domiciliarios convencionales y especiales, o bien, qué tener en cuenta en la elección de productos sustentables son algunos de los consejos que abordaremos en esta charla.

Mercedes Orozco es licenciada en Ciencias Ambientales (USAL). Se desempeña como coordinadora del departamento de Producción y Consultoría Socioambiental de Eco House Global.

16/06 - 18 horas - María José Pelli

Prevención de cáncer de piel: ¿Qué es el cáncer de piel? ¿Cómo lo detectamos? Pautas para la prevención.

Ma. José Pelli: Médica (UBA), diploma de honor. Residencia en Clínica Médica y en Dermatología en el Hospital de Clínicas José de San Martín (UBA). Posgrado en Medicina Estética (UIME, Universidad Kennedy). Docente adscripto (UBA), Faculty member (IMCAS, Paris). Secretaria científica del BAAS.

17/06 - 17.30 horas - Rita Marini

Recreación en la primera infancia: el rol de madres padres y cuidadores. Un espacio para reflexionar sobre la importancia del juego en el desarrollo de niñas y niños. ¿Cuál es y cuán importante resulta el rol de los padres? ¿Cuáles son las etapas de juego según la edad? cómo acompañar sentimientos que se presentan como aburrimiento y frustración?

Rita Marini es Profesora de enseñanza primaria y Lic. en psicopedagogía. Posgrado en Neuropsicología infantil del aprendizaje, en la Universidad Favaloro. Diplomado en Juego. Posgrado en Ludificación y Gamificación. Además es creadora de “ATIR Aprender Jugando”.

24/06 - 18 horas - Narda Lepes

Rico y sustentable. Comer vegetales, comer colores, comer bien. Un llamado a la acción para mejorar la relación que tenemos con la comida, aprovechando la estacionalidad de los productos de la tierra.

Narda Lepes: es cocinera, comunicadora y emprendedora. Es autora de los libros Comer y pasarla bien, Ñam ñam. Manual para alimentar a un pequeño omnívoro y 201 tips para no comer como el or**. En 2017 inauguró su restaurante Narda Comedor que en 2020 ingresó al ranking Latin America’s 50 Best. Formó parte integral en la creación de asociaciones y proyectos como A.C.E.L.G.A., M.I.G.A. y la feria Masticar, en todos ellos promueve el cambio de hábitos alimenticios poniendo al vegetal en primer plano. Además, trabaja junto a la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) para fomentar la venta de productos sin intermediarios.

30/06 - 18.00 h - Pablo Bonvehí

El valor de las vacunas: ¿Qué queremos saber? ¿Qué tenemos que saber?

Pablo Bonvehí: Director Científico de Fundación Vacunar. Médico infectólogo. Jefe de Infectología del Centro de Educación Médica e investigaciones “Dr. Norberto Quirno” (CEMIC). Miembro de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn). Miembro de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI). Coordinador de la Comisión de Recomendación Científica y Relaciones Institucionales de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE).

Todas las transmisiones se realizan con el apoyo de estas empresas: SCIENZA Argentina, Droguería ROSFAR, Grupo CMIC Salud, Droguería META SA, Óptica Wolf Center, Carahue SRL, y Apunte Creativo.

Por otro lado, en junio se lanza el Premio Argentino a las Artes Visuales Fundación OSDE 4° Edición en el marco de los festejos por el 15° aniversario del Espacio de Arte. Con el propósito de incorporar nuevos públicos y productores artísticos, esta acción está dirigida a jóvenes de todo el país, de entre 18 y 35 años. La participación es gratuita y la inscripción para participar del Premio será únicamente online. La presencialidad, tanto para la inauguración como para la exposición, será evaluada de acuerdo a la situación sanitaria de ese momento.

Consultas de artistas, participantes o público en general remitirlos a premio@fundacionosde.com.ar

Fundación OSDE se crea a fines del año 1991 con la intención de apoyar y generar actividades en los campos de la salud como así también de la cultura. A través de distintas acciones que abarcan diferentes ámbitos, la Fundación amplía el compromiso que OSDE tiene con la comunidad.