Regalo mundial: un artista de Cipolletti le hizo un cuadro a Lisandro Martínez, campeón en Qatar 2022

El reconocido artista plástico de Cipolletti, Sergio Caffarena le entregó este martes un cuadro a Lisandro Martínez, el actual jugador del Manchester United y campeón del mundo con la selección Argentina. Adelantó que piensa realizarle otra obra de arte al jugador.

Caffa, como lo apodan, explicó cómo surgió la idea de retratar: «Primero surge la idea, se va gestando en la cabeza, en los pensamientos y va tomando forma y dimensión. El disparador puede ser una emoción, un sentimiento», describió.

Y agregó: «Luego esto se va plasmando en el lienzo y los procesos pueden ser variados, pero como siempre digo » la obra manda» y te lleva por caminos inesperados, impensados».

El artista aseguró que en este caso, el objetivo fue realizar un homenaje al jugador que nació en su misma ciudad Gualeguay, Entre Ríos. «En esta obra «Camino a la gloria» esas preguntas no fueron tales ya que desde su gestación la misma siempre tuvo un destinatario y fue el homenajear y obsequiar a mi coterráneo, en ese momento Campeón de América y hoy , además, Campeón del Mundo, Lisandro Martínez«, comentó.

«Con esto nació un sueño que fue el poder conocerlo personalmente y entregarle en mano, cual trofeo, su merecido reconocimiento. Y como los sueños dejan de serlo en el preciso momento en que uno los cumple. Hoy dejó de serlo y se convirtió en una emocionante y muy linda realidad!«, explicó con gran emoción Caffa.

Cómo fue el encuentro con el campeón de Qatar 2022 Lisandro Martínez

La entrega del cuadro se realizó en Gualeguay, Entre Ríos. Foto: Gentileza

El artista explicó que «el cuadro lo había pintado cuando ganó la Copa América, tenía el cuadro hecho desde el año pasado. Después del mundial se tuvo que volver a Inglaterra, así que se lo dí a la mamá y me dijo que me iba a avisar que iba a estar en junio», aseguró.

El encuentro se realizó este martes en Gualeguay, Entre Rios. «Me conecté con la mama de él y cuando me dio la confirmación de que me iba a recibir, me vine para acá. Ayer lo pude conocer y se lo pude entregar, super humilde, estaba contentisimo«, relató Caffarena.

Además confirmó que el jugador de la Selección Argentina ya le hizo otro pedido. «Ya me pidió el cuadro con la Copa del Mundo, se entusiasmó y me dijo que lo iba a compartir con los otros campeones del mundo», explicó.