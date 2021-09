Gabriela Sabatini y sus vacaciones en Mallorca a pura playa y bicicleta

A los 51 años, dedicada de lleno a la bici después de su gloriosa carrera como tenista, Gaby Sabatini se mantiene en un estado físico impecable y así lo prueba la foto que publicó en Instagram que ya lleva alrededor de 57.000 me gusta y 2400 comentarios. Pasa unos días de vacaciones en las famosas playas de Mallorca.

Gaby a los 51 en las playas de Mallorca. @sabatinigaby.

La imagen generó muchos comentarios entre los deportistas. "¡Diosa!" escribió por ejemplo la tenista rosarina Nadia Podoroska. "¡OMG!" (Oh my God) fue la reacción de Juan Ignacio Chela, que también largó la raqueta y es el entrenador del Peque Schwartzman. "Impecable", comentó Daniel Orsanic, el capitan del equipo que ganó la Copa Davis en Croacia en el 2016. “¡Diosa siempre Gaby! Que lo disfrutes”, le dedicó la lanzadora de martillo Jenny Dahlgren. ¿Cuándo volvés a las pistas Gaby? Estás impecable”, afirmó el gimnasta Federico Molinari.

Recorrió Mallorca sobre ruedas. @sabatinigaby.

Claro que los elogios también le llovieron desde otros ámbitos. "¡Esa Gaby", posteó el cantante Diego Torres. Su sobrina Oriana Sabatini sumo emojis de carita enamorada y su cuñada Catherine Fulop puso: “Wow diosa"!, entre otras reacciones.

Gaby, que dejó el tenís en 1996 (ganó 27 títulos y fue número tres del mundo) hoy está radicada en Suiza y sigue una rutina con actividad deportiva (en especial bicicleta) y una dieta rica en verduras y frutas.

Gaby, de visita en bares y restaurantes de argentinos. @sabatinigaby.

“Todo lo que tiene que ver con deportes me encanta, me hace sentir bien. Yo lo siento también como un cable a tierra, como que lo necesito, no solo por lo físico sino también en lo mental. Ya con empezar el día de esa manera me da otra energía. Me hace sentir bien. Ya es parte de mi vida”, dijo el año pasado en una nota con La Nación.

En Mallorca también aprovechó para salir a recorrer ese paraíso sobre ruedas y visitar emprendimientos gastronómicos de argentinos.