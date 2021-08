Gallardo está preocupado por el presente de River

Marcelo Gallardo se mostró preocupado por el rendimiento de River y reconoció que no hay tiempo que perder para recuperar su nivel. Gentileza.

“No nos podemos dar el gusto ni el tiempo de seguir en esta dinámica”, aseguró Marcelo Gallardo en la conferencia de prensa que brindó después del discreto empate 1 a 1 que logró River frente a Gimnasia, en La Plata, en la séptima fecha de la Liga Profesional de Fúbtol, donde demostró que no archivó la eliminación en Copa Libertadores

El Millonario volvió a quedar en deuda con el juego, como sucedió en varios de los partidos anteriores en el certamen argentino, y Gallardo, fiel a su estilo, no dudó en reconocerlo, mostrando su preocupación por el momento que atraviesa su equipo.

“Tuvimos tres buenos partidos pero después vinieron tres o cuatro malos y necesitamos respuestas futbolísticas, reaccionar después de esta seguidilla de malos partidos”, aseguró el Muñeco Gallardo después del empate de River, que quedó a 4 puntos de Independiente, el líder del certamen.

Agregó que “no nos podemos dar el gusto ni el tiempo de seguir en esta dinámica. La única forma es reaccionar con buenas actitudes, buena mentalidad y con lo más difícil, que simplificaría todo: empezar a pasarnos la pelota de buena manera para generar y ser efectivos. Si no lo somos, damos posibilidades al rival y si eso pasa, vamos a sufrir más de la cuenta”.

El Muñeco quiere que sus jugadores recuperen la dinámica que no tuvo en los últimos partidos. Gentileza.

Gallardo destacó que “necesitamos jugar bien y ser contundentes. Eso es lo que buscamos en general, cuando no se puede jugar bien porque hay flaquezas futbolísticas podes ganar una vez, o de vez en cuando, pero esa no es la plataforma para sostenerte. Te puede salvar en algún momento o cambiarte el ánimo. La sequía la cortamos con Vélez sin jugar bien pero ganándole a un rival difícil, pero no nos dio la posibilidad de sostenernos con buenos rendimientos. Tenemos que recuperar la memoria de varios factores, y como todavía esto es largo, tenemos que reaccionar lo más rápido posible”.