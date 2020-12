Gallardo: "Estamos acostumbrados a que quieran desestabilizarnos"

El Muñeco consideró que River no es ayudado por el VAR.

Después de las polémicas arbitrales en el partido de ida de cuartos de final de Copa Libertadores ante Nacional y a un día del encuentro de vuelta, Marcelo Gallardo dio su opinión en conferencia de prensa.

Al ser consultado sobre lo que se dice del River y las ayudas del VAR, el entrenador expresó: "No me dejo llevar por esas tonterías que son ajenas a mí. No podemos andar dándole importancia a lo externo, muchas de esas cosas quieren desestabilizarte, ya estamos acostumbrados"

"No me molesta que se hable de eso, sé de donde vienen las cosas. Estamos muy seguros de lo que somos y en base a eso nosotros nos hemos mantenido durante todos estos años, no ha sido casualidad", agregó al respecto.

No es la primera vez que el Muñeco toma esta postura de puntualizar sobre un enemigo externo para defender a los propios.

Con adeptos y también con críticas, Gallardo volvió a poner la "guardia alta" en instancias decisivas de su equipo en Libertadores.