Galletitas saladas integrales

Ingredientes:

- 200 gramos de harina integral (si querés podes usar mitad blanca mitad integral)

- 1 cda de aceite

- 100 ml de agua

- 1 cda de sal

- semillas a gusto (podés hacerlas con cebolla, orégano, queso, todo vale)

Sanas y muy ricas.

Preparación

Ponemos todos los ingredientes en un bol menos el agua que es lo último que vamos agregando muy de a poco para ir midiendo de no pasarte. Integrás todo y formás un bollo que no se pegue más a los dedos y lo dejamos descansar entre 15 a 20 minutos a temperatura ambiente. La masa tiene que estar tapada para que no se seque.

Pasado el tiempo estiramos bien la masa y cortamos las galletitas. ¿Querés hacer grisines?, cortá en tiras. Llevamos a una placa con un poco de aceite o rocío vegetal. Arriba le podemos poner un poco de oliva y sal gruesa. Y luego a horno precalentado a 200° C por 10/12 minutos hasta dorar. Se puede acompañar con algún quesito para untar.