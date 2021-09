García Larraburu dice que se está preparando para gobernar Río Negro

El duro proceso interno que afronta el Frente de Todos desde el domingo promete extenderse más allá de noviembre en Río Negro. Los resultados de las PASO hicieron trastabillar las candidaturas ya proyectadas para el 2023 y mientras los responsables principales de la reciente campaña se mantienen en silencio, comenzaron a surgir en paralelo otras voces de peso institucional. El mensaje más sonoro por estas horas lo lanzó la senadora Silvina García Larraburu, quien confirmó el fin de semana que tiene aspiraciones “de dirigir los destinos de esta hermosa provincia”.

La dirigente de Bariloche no tuvo un protagonismo central durante el proceso previo a las primarias. Y no lo tendrá en las próximas horas, porque desde su entorno explicaron ayer a RÍO NEGRO que no es momento de escuchar su voz, sino la de aquellos que diseñaron la estrategia para los comicios legislativos.

Pero más allá de esas reservas, durante las últimas horas empezaron a replicarse las declaraciones que hizo el domingo en su ciudad, poco antes de que cierren las urnas.

“Por supuesto que en algún momento me gustaría dirigir los destinos de esta hermosa provincia, con tanto por hacer. Una provincia continente, con tanto potencial de desarrollo. Nos estamos preparando para eso”, dijo García Larraburu en una entrevista con el programa televisivo “Con Voz y Voto”.

La senadora describió a Río Negro como “una provincia subaprovechada” y ante eso resaltó que “tenemos muchas posibilidades en todas las regiones para ponerla definitivamente de pie y que sea una de las provincias ícono del desarrollo de la patria argentina”.

Cuando se la consultó por su rol secundario en la campaña para las PASO, negó que no haya participado, afirmando que “estuvimos con un involucramiento no sólo personal sino también la del equipo, distribuyendo las boletas”.

Luego admitió que fue un proceso difícil para el oficialismo nacional, porque “en el peronismo se milita casa por casa, compartiendo un mate y la pandemia vino a modificar esas costumbres”.

Antes de conocer los resultados oficiales, pero tal vez con información calificada sobre las tendencias, García Larraburu buscó en esa nota justificar las dificultades que enfrentó el gobierno encabezado por Alberto Fernández y Cristina Kirchner. “Asumimos con una gran expectativa y a los dos meses nos sorprende este virus. Hemos hecho un gran trabajo en este difícil contexto, con el país que heredamos. No es la vida que queremos, sino la que merecemos”, resaltó.

Y en ese contexto, puso sobre relieve el rol ejecutivo que desempeñó desde marzo del 2020.

“A nosotros nos caracteriza la gestión. Todos los días damos respuestas a un gran número de gestiones, más allá de lo legislativo. Temas de salud, repatriaciones de rionegrinos que estaban en diferentes partes del mundo, jubilaciones, los ATP para comercios y empresas. En la gestión pública día que se pierde es día que no se recupera tenemos un tiempo finito y tratamos de hacer cada día lo mejor”, concluyó.