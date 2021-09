“No volveremos a cometer los mismos errores”, afirmó Fernández en un encendido discurso

El presidente Alberto Fernández expresó este martes un encendido discurso en un acto de gestión en el que les pidió a los argentinos que no fueron a votar el domingo que lo hagan el 14 de noviembre y apoyen a su Gobierno para que “por favor no se condene al país al retroceso”.

Sobre un padrón de 34.385.460 electores, en las primarias concurrieron a votar 22.765.590 (el 66,21%). Hay 11.619.870 personas entre las que decidieron no ir a votar, no pudieron ir o fueron a votar y se volvieron a la casa por las demoras en las colas que se formaron en las escuelas.

Parado en un escenario montado en un asfalto nuevo en Almirante Brown, en medio de Santiago Cafiero, Gabriel Katopodis y Sergio Massa, Fernández habló de los errores de su administración y de lo que no se hizo debido al impacto de la pandemia.

“Yo les pido, porque estamos en la campaña definitiva, que por favor ningún militante nuestro baje los brazos. Con mucha fuerza, con más convicción que nunca, vamos a golpearle la puerta al vecino que no fue a votar y expliquémosle lo que está en juego”, dijo.

Y agregó: “Lo que está en juego es su futuro, no es el de nuestro gobierno. Lo que está en juego es que la Argentina se ponga de pie, que el trabajo vuelva, que las empresas argentinas sigan radicando sus capitales aquí. Eso es lo que está en juego”.

Y continuó, eufórico: “Y en noviembre, por favor, no interrumpamos la marcha que empezamos. Nosotros sabemos que tenemos cosas que corregir. Lo que hicimos mal lo corregiremos. Lo que no hicimos, lo haremos. Los errores cometidos no los volveremos a cometer. ¡Pero por favor, no condenemos al país al retroceso!"

Fernández dijo que lo que más le preocupa al gobierno es que la gente tenga trabajo. En el acto puso en marcha 25 obras públicas en 14 provincias, con una inversión de 3.114 millones de pesos y que se suman a las más de 2.500 que se encuentran en desarrollo, según informó oficialmente el Gobierno.

Mensaje a los que no votaron al oficialismo

Fernández también les habló a los que decidieron optar por alternativas al Frente de Todos. “A los que no nos votaron les pido por favor que piensen que la Argentina merece algo mejor que lo que nos pasó hasta el 2019, definitivamente merece algo mejor. Vivir en un país en el que las pymes se cierran, en el que el trabajo se pierde y en el que se multiplican por tres la cantidad de planes sociales no es un buen país, no lo es”, señaló.

“Necesitamos vivir en un país que crezca con gente invirtiendo en un país que le da confianza; en el que el trabajo sea un derecho, no un costo; en un país en el que el trabajo se proteja, no en el que haya un sistema para que el empleador pueda despedir cuando se le ocurra sin pagar la indemnización pertinente”, afirmó Fernández.