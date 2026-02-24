Alto Sunset: una propuesta en Neuquén capital para despedir la temporada de verano

Con una vista privilegiada, el Alto Sunset propone transformar el after office en una experiencia urbana diferente: aire libre, música en vivo y gastronomía de autor, en un entorno seguro y de fácil acceso. La cita será el viernes 27 de febrero, de 19 a 00.30, en la terraza de Alto Comahue Shopping, un espacio que combina ubicación estratégica y una panorámica única para despedir la temporada de verano.



La propuesta musical estará a cargo de DJ Doyel, mientras que la experiencia gastronómica contará con opciones de tapeo diseñadas por el chef Carlo Puricelli, acompañadas de barra premium. El evento está pensado como un espacio para el encuentro, el relax y el networking.

“Alto Comahue Shopping es un lugar de encuentro para la ciudad, y Alto Sunset refleja ese espíritu. Nos propusimos ofrecer una experiencia distinta: disfrutar el atardecer en altura, en pleno centro, con música y gastronomía, en un entorno pensado para compartir y relajarse después de la semana. Este tipo de propuestas fortalecen nuestro rol como punto de encuentro en la ciudad”, señaló Natalia Cozza, Center Manager de Alto Comahue Shopping.



Con una combinación de atardecer, vista abierta y ubicación céntrica, Alto Sunset se consolida como una propuesta diferencial dentro de la agenda de eventos de la ciudad.