Meditación masiva: invitan a “resetear la mente” y bajar el estrés

La Fundación Arte de Vivir propone un encuentro de meditación masiva en Bariloche. La cita es este sábado a las 17 en la Casa del Deporte.

«Desde 2011 hacemos meditaciones masivas bajo el lema ‘La paz se contagia’. Así como uno percibe en un espacio cuando hay peleas, malos tratos o enojos, entendemos que si uno está bien en armonía, eso se contagia«, señaló Carolina Pena que enseña herramientas de meditación y respiración y, lleva más de 20 años en la fundación que hoy está presente en 180 países, a través de voluntarios.

La propuesta, advirtió, es «generar un espacio para estar unidos y meditar por la paz, por una sociedad libre de violencia, más allá de las creencias, las religiones y las ideas que uno tiene«.

El encuentro está previsto durante dos horas y arranca con actividades de yoga para pasar luego, a la práctica de meditación. «Hablaremos de la importancia de la meditación y cómo impacta en el bienestar, cómo ayuda a bajar niveles de estrés, ansiedad y violencia, y así, brindar claridad en la vida», manifestó.

Pena aseguró que «nunca nadie nos enseñó a manejar las emociones y el poder de la respiración en nuestro sistema nervioso: de esta forma, uno puede liberar toxinas, cortisol, tener la mente más presente. Los pensamientos, las emociones y la repiración están conectados».

«¿Se puede controlar la mente?», se consultó. «No, los impulsos simplemente aparecen. Esos pensamientos traen una emoción asociada (ansiedad, alegría, enojo, tristeza) y esas emociones traen un ritmo respiratorio asociado. No es lo mismo la respiración cuando estás triste que cuando estás ansiosa», respondió.

La cita es este sábado a las 16. Foto: gentileza

Advirtió que ante un estado de ansiedad, la respiración es corta; con un cuadro de tristeza, es aún más larga y pesada. «No podés cambiar el pensamiento que disparó esa emoción. Cuanto más se fuerza la mente, más resiste. Pero sí se puede cambiar el ritmo respiratorio. Aprender a usar la respiración de manera conciente podemos cambiar emociones y pensamientos y eso permite tener mente más enfocada en el momento, en el presente. Y una mente así disfruta más la vida y es más feliz», recalcó.

En este contexto vertiginoso, estresante y de violencia, cada vez más gente busca una pausa en la meditación. Carolina advirtió que Argentina es uno de los países con mayor índice de estrés y ansiedad. «Al mismo tiempo, la sociedad argentina tiene la idiosincracia de ser resiliente y buscar cómo salir adelante. La meditación, la respiración es uno de los caminos«, puntualizó.

En este sentido, advitió que la mente puede ser la mejor aliada. O todo lo contrario. «Lo cierto es que define tu día. Si tu mente está agitada, preocupada, ansiosa, tu día está atravesado por todo eso. Así como le damos tiempo a bañarnos, al trabajo, a la familia, necesitamos destinar, al menos, 20 minutos por día a cultivar la mente en paz. Todos queremos vivir bien, contentos, sin ansiedad», acotó. Y lo cierto es que el hábito de intentarlo no está internalizado. «Así como destinamos horas a otras actividades deberíamos dedicar 20 minutos por día a resetear la mente. Y de esta forma, liberar el estrés», planteó.

La cita es este sábado a las 16. Foto: gentileza

Carolina consideró que cada persona debería contar con herramientas para aliviar el estrés. «La vida tiene altas y bajas, pero si le doy 20 minutos a mi mente para liberar el estrés, naturalmente tendré más claridad para tomar decisiones. Y capacidad de disfrute«, comentó.

Especificó que la Fundación Arte de Vivir ofrece talleres, cursos en cárceles, universidades y barrios vulnerables y organiza estos eventos de meditación masiva en distintos puntos del país. Resaltaron que, entre muchos, la meditación es «más profunda aun».

«Hay que dejar de pensar que los cambios vienen de afuera y entender que vienen de cada uno de nosotros. Este es un espacio para reconectar con esa parte conciente«, dijo Carolina.