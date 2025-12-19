SUSCRIBITE
25 min cronometro
Yo Como

Animate a estos medallones de porotos blancos y zanahorias súper saludables

Ideal para el público veggie. Son fáciles de hacer y los podés acompañar con lo que más te guste. La propuesta es de @nutri.recipes.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
Lista de Ingredientes

porotos crudos: 250 gr

avena molida: 3/4 taza

zanahorias: 3

ajos: 2 dientes

Preparación

Remojar los porotos al menos 12 horas. Pasado el tiempo necesario, cocinarlos en abundante agua hirviendo junto con las zanahorias.

Procesar los porotos, las zanahorias y el ajo. Por último añadir la avena. Comenzamos a formar los medallones y colocamos en una placa. Llevar a horno pre calentado fuerte por 20 a 30 minutos. Es importante darle la vuelta, a cada medallón, a mitad de cocción.


Preparación

