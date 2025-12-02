Brownies húmedos y chocolatosos sin TACC por Osvaldo Gross

Lista de Ingredientes manteca: 180 gr huevos: 3 azúcar orgánico: 240 gr sal: ½ cdita. esencia de vainilla: 1 cdita. almidón de maíz: 90 gr cacao amargo: 40 gr bicarbonato de sodio: 1 pizca chocolate semiamargo: 180 gr castañas de caju: 120 gr

Procedimiento

Batir la manteca con el azúcar. Luego incorporar los huevos, la sal fina y la vainilla. Unir el chocolate fundido y a temperatura ambiente. Tamizar el almidón con el cacao y la pizca de bicarbonato. Unir al batido.

Colocar en un molde de 20 x 30 cm con papel aluminio enmantecado. Poner los frutos secos por encima. Llevar a horno pre calentado a 180° C por 20 minutos.