Brownies húmedos y chocolatosos sin TACC por Osvaldo Gross
El maestro @osvaldo_gross nos sugiere la parte dulce que tanto nos gusta. Y con esta receta nadie se queda sin probar.
Lista de Ingredientes
manteca: 180 gr
huevos: 3
azúcar orgánico: 240 gr
sal: ½ cdita.
esencia de vainilla: 1 cdita.
almidón de maíz: 90 gr
cacao amargo: 40 gr
bicarbonato de sodio: 1 pizca
chocolate semiamargo: 180 gr
castañas de caju: 120 gr
Procedimiento
Batir la manteca con el azúcar. Luego incorporar los huevos, la sal fina y la vainilla. Unir el chocolate fundido y a temperatura ambiente. Tamizar el almidón con el cacao y la pizca de bicarbonato. Unir al batido.
Colocar en un molde de 20 x 30 cm con papel aluminio enmantecado. Poner los frutos secos por encima. Llevar a horno pre calentado a 180° C por 20 minutos.
Comentarios