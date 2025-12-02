SUSCRIBITE
Brownies húmedos y chocolatosos sin TACC por Osvaldo Gross

El maestro @osvaldo_gross nos sugiere la parte dulce que tanto nos gusta. Y con esta receta nadie se queda sin probar.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

manteca: 180 gr

huevos: 3

azúcar orgánico: 240 gr

sal: ½ cdita.

esencia de vainilla: 1 cdita.

almidón de maíz: 90 gr

cacao amargo: 40 gr

bicarbonato de sodio: 1 pizca

chocolate semiamargo: 180 gr

castañas de caju: 120 gr

Procedimiento

Batir la manteca con el azúcar. Luego incorporar los huevos, la sal fina y la vainilla. Unir el chocolate fundido y a temperatura ambiente. Tamizar el almidón con el cacao y la pizca de bicarbonato. Unir al batido.

Colocar en un molde de 20 x 30 cm con papel aluminio enmantecado. Poner los frutos secos por encima. Llevar a horno pre calentado a 180° C por 20 minutos.


Temas

Alimentación saludable

brownie

Cómo hacer

Gastronomía

Repostería

sin gluten

Sin TACC

Procedimiento

