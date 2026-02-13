SUSCRIBITE Diario papel
Yo Como

Chipa guazú o pastel de choclo y queso, una bomba de sabor que hay que probar

Un plato que merece una oportunidad, además todavía se consiguen choclos a buen precio y muy ricos. La receta nos la comparte @felipizarro.

Chipa guazú o pastel de choclo y queso, una bomba de sabor que hay que probar

Un plato que merece una oportunidad, además todavía se consiguen choclos a buen precio y muy ricos. La receta nos la comparte @felipizarro.

Lista de Ingredientes

choclo desgranado: 1 kg

leche: ½ litro

huevos: 4

manteca: 150 gr

cebolla: 1

queso cremoso: 500 gr

queso parmesano: 100 gr

sal y pimienta: al gusto

Preparación

Poner los granos de choclo crudos en la licuadora o se pueden rallar, también en crudo. Licuar con un poco de leche. Si le quedan algunos granos enteros, queda mejor. Esa preparación va a un bol y se le termina de agregar la leche restante. Incorporar los huevos y mezclar.

Rehogar la cebolla con la manteca y una vez fría la incorporar a la mezcla. Agregar queso cremoso cortado con los dedos y salpimentar. Luego poner el parmesano rallado y terminar de mezclar.

Colocar en una fuente enmantecada y llevar a horno, precalentado, a 180° C. Lo dejamos de 30 a 40 minutos, hasta que se dore bien. Una delicia que se come caliente.


Temas

Alimentación

choclos

comidas caseras

Gastronomía

Receta fácil

Preparación

