Chipa guazú o pastel de choclo y queso, una bomba de sabor que hay que probar
Un plato que merece una oportunidad, además todavía se consiguen choclos a buen precio y muy ricos. La receta nos la comparte @felipizarro.
Lista de Ingredientes
choclo desgranado: 1 kg
leche: ½ litro
huevos: 4
manteca: 150 gr
cebolla: 1
queso cremoso: 500 gr
queso parmesano: 100 gr
sal y pimienta: al gusto
Preparación
Poner los granos de choclo crudos en la licuadora o se pueden rallar, también en crudo. Licuar con un poco de leche. Si le quedan algunos granos enteros, queda mejor. Esa preparación va a un bol y se le termina de agregar la leche restante. Incorporar los huevos y mezclar.
Rehogar la cebolla con la manteca y una vez fría la incorporar a la mezcla. Agregar queso cremoso cortado con los dedos y salpimentar. Luego poner el parmesano rallado y terminar de mezclar.
Colocar en una fuente enmantecada y llevar a horno, precalentado, a 180° C. Lo dejamos de 30 a 40 minutos, hasta que se dore bien. Una delicia que se come caliente.
