Chipa guazú o pastel de choclo y queso, una bomba de sabor que hay que probar

Lista de Ingredientes choclo desgranado: 1 kg leche: ½ litro huevos: 4 manteca: 150 gr cebolla: 1 queso cremoso: 500 gr queso parmesano: 100 gr sal y pimienta: al gusto

Preparación

Poner los granos de choclo crudos en la licuadora o se pueden rallar, también en crudo. Licuar con un poco de leche. Si le quedan algunos granos enteros, queda mejor. Esa preparación va a un bol y se le termina de agregar la leche restante. Incorporar los huevos y mezclar.

Rehogar la cebolla con la manteca y una vez fría la incorporar a la mezcla. Agregar queso cremoso cortado con los dedos y salpimentar. Luego poner el parmesano rallado y terminar de mezclar.

Colocar en una fuente enmantecada y llevar a horno, precalentado, a 180° C. Lo dejamos de 30 a 40 minutos, hasta que se dore bien. Una delicia que se come caliente.