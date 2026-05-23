Cómo hacer bondiola casera: la receta que se volvió furor para preparar fiambre en casa
Cada vez más personas se animan a este tipo de preparaciones caseras, que recuperan técnicas tradicionales de conservación y permiten obtener productos artesanales sin necesidad de equipamiento profesional.
La bondiola casera se convirtió en una de las recetas más comentadas entre los fans de la cocina artesanal. Con pocos ingredientes y mucha paciencia, es posible lograr un fiambre intenso, aromático y perfecto para sandwiches, picadas o tablas caseras.
En la preparación de @Salvalacocina, se comienza con una pieza de bondiola fresca, un detalle clave para el resultado final. El corte debe cubrirse completamente con una mezcla de sal y azúcar, y luego reposar en la heladera durante tres días, siempre bien tapado. Este proceso ayuda a deshidratar parcialmente la carne y potenciar su conservación.
Una vez pasado ese tiempo, la bondiola se lava bajo el chorro de agua para retirar el exceso de sal y se seca cuidadosamente. Después llega el momento de condimentarla: una de las combinaciones más elegidas incluye pimentón, ají molido y pimienta, aunque cada cocinero puede adaptar las especias a su gusto.
Para darle forma y protegerla durante el curado, se envuelve en papel de cocina o tela limpia, y algunos optan además por atarla con hilo de cocina. Luego llega la parte más difícil: esperar. La bondiola debe permanecer aproximadamente un mes en la heladera para completar el proceso de curado.
El resultado es un fiambre casero de textura firme y gran sabor, ideal para cortar en fetas finas y usar en sandwiches con pan fresco, mayonesa, tomate y queso.
@salvalacocina Bondiola de cerdo tipo fiambre 🤤 . 🔥Ingredientes para 1 bondiola de cerdo (fundamental que esté fresca): 1 kg de sal, 500 gr de azúcar, rollo de cocina, mix especias a gusto (podes hacer varios mix y probas 😉) . Salute amici!¡ 🙌 Salva . . . #cerdo #bondiola #fiambre #diy #food #fuego #fire #chef #barbecue #cooking #asmr #juicy #salvalacocina #recipes #lovefood #asado #meat #carne #wine #porky #meat #steak #jam #argentina #embutidos #españa ♬ sonido original – salvalacocina
Ingredientes
- 1 bondiola de cerdo fresca
- Sal gruesa
- Azúcar
- Pimentón
- Ají molido
- Pimienta
- Papel de cocina o tela limpia
Paso a paso
- Cubrir completamente la bondiola con sal y azúcar.
- Guardarla en la heladera durante 3 días, bien tapada.
- Retirarla, lavarla bajo el agua y secarla muy bien.
- Condimentar con pimentón, ají molido y pimienta.
- Envolver en papel de cocina o tela limpia y, si se desea, atar con hilo.
- Llevar nuevamente a la heladera durante un mes.
- Cortar en fetas finas y servir.
Cada vez más personas se animan a este tipo de preparaciones caseras, que recuperan técnicas tradicionales de conservación y permiten obtener productos artesanales sin necesidad de equipamiento profesional.
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