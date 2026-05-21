Pan de romero con echalotas asadas: una receta con mucho sabor y aromas de hogar

Lista de Ingredientes

harina 000: 1 kg

sal de mar: 10 gr

levadura fresca: 20 gr

aceite de oliva: ½ taza

agua tibia: c/n

ajo asado: 2 cabezas

romero: c/n

echalotas asadas: 8

sal gruesa: a gusto

Preparación


Pre calentar el horno a 180º C. Colocar en un bol la levadura junto con el aceite, azúcar, 1 cucharada de harina y media taza de agua tibia. Dejar leudar 20 minutos o hasta que esté formada la esponja.

Por otro lado mezclar la harina junto con la sal y formar un hueco en el centro. Colocar allí la esponja e ir agregando agua tibia a medida que lo necesitemos, hasta forma un bollo blando. Dejar leudar tapado con film o con un repasador en un lugar sin corriente de aire hasta que duplique su volumen.

Para el relleno: cocinar las dos cabezas de ajo envueltas en papel aluminio a horno medio por 25 minutos o hasta que lo toquemos y estén blandas en su interior. Cocinar las echalotas en gajos en el horno con un hilo de aceite de oliva, sal y pimienta hasta que estén tiernas y doradas.

Por otro lado deshojar el romero. Desgasificar la masa y formar un rectángulo con las manos. Colocar encima los ajos pisados, las echalotas doradas, aceite de oliva y romero deshojado. Enrollar como si fuera un gran canelón. Cortar a lo largo y enroscarlo como si fuera un espiral con el corte hacia arriba. Con esta receta van a salir dos espirales medianos.

Terminar colocándole en los cortes más romero, sal gruesa, aceite de oliva y apenas de agua. Dejar leudar 30 minutos más y cocinar en horno medio por 30 a 40 minutos. Retirar del horno y dejar enfriar sobre una rejilla antes de cortar.


