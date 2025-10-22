Ni mini croissant ni medialunas y solo 3 ingredientes para estos «crocantitos»

Lista de Ingredientes harina 0000: 130 gr queso crema tipo americano: 100 gr manteca: 100 gr PARA EL RELLENO: -- chocolate cobertura amargo: 40 gr manteca: 30 gr cacao: 15 gr azúcar light: 20 gr

Preparación

En un bol colocar la manteca a temperatura ambiente junto con el queso crema y mezclar hasta integrar. Agregar la harina y mezclar hasta formar el bollo (si se pega en las manos no agregar harina, cuando lo llevás al frío la masa queda impecable).

Dividir la masa en 2 partes. Envolver la masa en papel film y refrigerar media hora.

Para el relleno derretir el chocolate junto con la manteca. Luego agregar el cacao y el azúcar light. Mezclar todo.

Estirar cada bollo de masa de manera circular para formar un circulo de 25 cm de diámetro. Usar un plato como molde y cortar el excedente de masa con un cuchillo.

Untar la masa con la mezcla de chocolate dejando 1/2 cm libre en los bordes. Cortar en cuña, quedaran en total 12 triángulos. Enrollar cada porción de masa hacia el extremo puntiagudo. Disponer en una placa con papel manteca.

Pincelar con huevo y espolvorear la superficie con azúcar light. Cocinar en horno pre calentado a 180º C aproximadamente 27 minutos.