Cómo hacer empanadas sin gluten para el 25 de Mayo: una receta patria, casera y apta para celíacos

Crocantes por fuera, jugosas por dentro y completamente libres de gluten. Foto ilustrativa.

En cada 25 de Mayo, las empanadas ocupan un lugar central en las mesas argentinas. Pero quienes tienen celiaquía muchas veces deben resignar sabores tradicionales por miedo a la contaminación cruzada o por recetas que no logran una buena textura.

Con algunos ingredientes simples y cuidados básicos, es posible preparar empanadas sin TACC crocantes, sabrosas y perfectas para compartir en familia durante esta fecha patria.

Una versión sin gluten de un clásico argentino

Las empanadas sin gluten pueden hacerse con rellenos tradicionales como carne, pollo o jamón y queso. La clave está en lograr una masa flexible y fácil de manipular, utilizando harinas aptas y respetando las medidas para evitar que se quiebre.

Además, son una excelente opción para reuniones familiares, peñas y almuerzos patrios donde cada vez más personas buscan alternativas aptas para celíacos.

Ingredientes para la masa

300 gramos de premezcla sin gluten

1 cucharadita de goma xántica

1 cucharadita de sal

50 gramos de manteca o margarina

1 huevo

150 ml de agua tibia aproximadamente

Ingredientes para el relleno de carne

500 gramos de carne picada

2 cebollas

1 morrón rojo

2 huevos duros

Aceitunas verdes

Pimentón

Comino

Sal y pimienta

Aceite

Paso a paso: cómo preparar las empanadas sin TACC

Preparación de la masa

Mezclar la premezcla con la goma xántica y la sal. Agregar la manteca blanda y desarmar con las manos. Incorporar el huevo y sumar el agua tibia de a poco hasta formar una masa suave. Dejar descansar 20 minutos tapada. Estirar entre separadores o film para evitar que se pegue. Cortar discos medianos.

Preparación del relleno

Rehogar la cebolla y el morrón en aceite. Incorporar la carne y cocinar bien. Condimentar con sal, pimienta, comino y pimentón. Dejar enfriar y agregar huevo duro picado y aceitunas.

Armado y cocción

Colocar una cucharada de relleno en cada disco.

Cerrar las empanadas haciendo el repulgue con cuidado.

Pintar con huevo.

Cocinar en horno fuerte durante 20 a 25 minutos hasta dorar.

Consejos para que salgan perfectas

Utilizar siempre productos certificados “Sin gluten”.

Evitar utensilios contaminados con harina de trigo.

Si la masa se rompe, trabajarla entre films ayuda a manipularla mejor.

También pueden freírse, aunque al horno quedan más livianas para una comida abundante de 25 de Mayo.

Locro, pastelitos y empanadas aptas permiten que las personas celíacas puedan disfrutar de los sabores patrios sin resignar tradición ni sabor.