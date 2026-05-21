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Yo Como

Cómo hacer churros crocantes, seguí el paso a paso para una elaboración perfecta

Para darse un gustito dulce y con los días fríos no hay nada más rico que acompañarlos con un chocolate caliente. Animate y contanos cómo te fue.

Redacción

Por Redacción

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Yo Como

Cómo hacer churros crocantes, seguí el paso a paso para una elaboración perfecta

Para darse un gustito dulce y con los días fríos no hay nada más rico que acompañarlos con un chocolate caliente. Animate y contanos cómo te fue.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

leche: 1 taza

agua: 1 taza

sal: 1 cdita.

ralladura de limón: 1 unidad

harina 0000: 2 tazas

aceite: 1 litro

azúcar para espolvorear: c/n

Preparación

Mezclar en una cacerola la leche y el agua. Calentar hasta que rompa el hervor. Agregar la sal y la ralladura de limón y cuando retome el hervor, retirar del fuego y agregar la harina. Mezclar muy bien hasta obtener una pasta homogénea.

Llenar la churrera (o una manga con pico ancho y rizado). Presionar y dejar caer los churros, del tamaño que guste, en una sartén con abundante aceite caliente. Freírlos hasta que estén dorados. Escurrirlos sobre papel absorbente y espolvorearlos con azúcar.


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