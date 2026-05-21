Cómo hacer churros crocantes, seguí el paso a paso para una elaboración perfecta

Lista de Ingredientes leche: 1 taza agua: 1 taza sal: 1 cdita. ralladura de limón: 1 unidad harina 0000: 2 tazas aceite: 1 litro azúcar para espolvorear: c/n

Preparación

Mezclar en una cacerola la leche y el agua. Calentar hasta que rompa el hervor. Agregar la sal y la ralladura de limón y cuando retome el hervor, retirar del fuego y agregar la harina. Mezclar muy bien hasta obtener una pasta homogénea.

Llenar la churrera (o una manga con pico ancho y rizado). Presionar y dejar caer los churros, del tamaño que guste, en una sartén con abundante aceite caliente. Freírlos hasta que estén dorados. Escurrirlos sobre papel absorbente y espolvorearlos con azúcar.