Cómo hacer churros crocantes, seguí el paso a paso para una elaboración perfecta
Para darse un gustito dulce y con los días fríos no hay nada más rico que acompañarlos con un chocolate caliente. Animate y contanos cómo te fue.
Cómo hacer churros crocantes, seguí el paso a paso para una elaboración perfecta
Para darse un gustito dulce y con los días fríos no hay nada más rico que acompañarlos con un chocolate caliente. Animate y contanos cómo te fue.
Lista de Ingredientes
leche: 1 taza
agua: 1 taza
sal: 1 cdita.
ralladura de limón: 1 unidad
harina 0000: 2 tazas
aceite: 1 litro
azúcar para espolvorear: c/n
Preparación
Mezclar en una cacerola la leche y el agua. Calentar hasta que rompa el hervor. Agregar la sal y la ralladura de limón y cuando retome el hervor, retirar del fuego y agregar la harina. Mezclar muy bien hasta obtener una pasta homogénea.
Llenar la churrera (o una manga con pico ancho y rizado). Presionar y dejar caer los churros, del tamaño que guste, en una sartén con abundante aceite caliente. Freírlos hasta que estén dorados. Escurrirlos sobre papel absorbente y espolvorearlos con azúcar.
Comentarios