60 min cronometro
Cómo hacer esta tarta con masa y relleno de calabaza

Esta vez le sacamos "el jugo" a esta noble verdura. La sugerencia es de @chantalabad.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

PARA LA MASA: --

harina 0000: 500 gr

sal fina: a gusto

calabaza cocida: 200 gr

aceite de oliva: 100 gr

agua: c/n

PARA EL RELLENO: --

cebollas: 3

calabaza cocida: 300 gr

sal y pimienta: a gusto

crema de leche o yogur natural: 300 gr

huevos: 6

queso tybo rallado: 200 gr

queso azul en cubos: 100 gr

¿Cómo se hace?

Cocinar la calabaza cortada en cubos al vapor o en el horno hasta que esté blanda. Dividir en dos partes iguales. Dejar enfriar.

Para la masa hay que mezclar harina, sal, 1 parte de la calabaza y aceite. Unir hasta formar una masa. Solo en caso de ser necesario, incorporar agua para unir. Dejar descansar tapada 15 minutos.

Forrar un molde grande de torta o tarta, de unos 24 a 26 cm de diámetro, apenas aceitado.

Ahora el relleno y vamos a mezclar las cebollas rehogadas con la otra parte de la calabaza, sal, crema de leche o yogur natural, los huevos batidos y quesos.

Verter sobre la masa en el molde. Cocinar en horno, previamente precalentado, a 180° C por 1 hora o hasta que esté bien firme y dorada.


¿Cómo se hace?

