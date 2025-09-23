Cómo hacer esta tarta con masa y relleno de calabaza
Esta vez le sacamos "el jugo" a esta noble verdura. La sugerencia es de @chantalabad.
Cómo hacer esta tarta con masa y relleno de calabaza
Esta vez le sacamos "el jugo" a esta noble verdura. La sugerencia es de @chantalabad.
Lista de Ingredientes
PARA LA MASA: --
harina 0000: 500 gr
sal fina: a gusto
calabaza cocida: 200 gr
aceite de oliva: 100 gr
agua: c/n
PARA EL RELLENO: --
cebollas: 3
calabaza cocida: 300 gr
sal y pimienta: a gusto
crema de leche o yogur natural: 300 gr
huevos: 6
queso tybo rallado: 200 gr
queso azul en cubos: 100 gr
¿Cómo se hace?
Cocinar la calabaza cortada en cubos al vapor o en el horno hasta que esté blanda. Dividir en dos partes iguales. Dejar enfriar.
Sopa crema de papa y puerro ¡de-li-cio-sa!
Para la masa hay que mezclar harina, sal, 1 parte de la calabaza y aceite. Unir hasta formar una masa. Solo en caso de ser necesario, incorporar agua para unir. Dejar descansar tapada 15 minutos.
Forrar un molde grande de torta o tarta, de unos 24 a 26 cm de diámetro, apenas aceitado.
Tarta de pollo y acelga súper fácil de hacer
Ahora el relleno y vamos a mezclar las cebollas rehogadas con la otra parte de la calabaza, sal, crema de leche o yogur natural, los huevos batidos y quesos.
Verter sobre la masa en el molde. Cocinar en horno, previamente precalentado, a 180° C por 1 hora o hasta que esté bien firme y dorada.
Comentarios