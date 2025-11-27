SUSCRIBITE
Yo Como

Cómo hacer limonada chai, la bebida casera más refrescante de esta temporada

Una infusión fría que nada tiene que envidiarle a los jugos de fruta. La sugerencia es de @chantalabad.

Redacción

Lista de Ingredientes

agua: 625 ml

miel: 60 ml

jengibre fresco: 3 ruedas

canela: 1 rama chica

cardamomo: 3 unidades

clavo de olor: 1

jugo de limón recién exprimido: 125 ml

menta fresca: 1 puñado

Cómo se hace

En una cacerola a fuego medio colocar el agua, la miel, el jengibre, la canela y el clavo. Llevar a fuego bajo durante 5 minutos revolviendo ocasionalmente. Retirar del fuego y dejar reposar 20 minutos.

Colar y refrigerar hasta que esté completamente frío. Agregar el jugo de limón y la menta. Servir y disfrutar.


Temas

Bebidas

Calor

Cómo hacer

Gastronomía

infusiones

Cómo se hace

