Cómo hacer limonada chai, la bebida casera más refrescante de esta temporada
Una infusión fría que nada tiene que envidiarle a los jugos de fruta. La sugerencia es de @chantalabad.
Lista de Ingredientes
agua: 625 ml
miel: 60 ml
jengibre fresco: 3 ruedas
canela: 1 rama chica
cardamomo: 3 unidades
clavo de olor: 1
jugo de limón recién exprimido: 125 ml
menta fresca: 1 puñado
Cómo se hace
En una cacerola a fuego medio colocar el agua, la miel, el jengibre, la canela y el clavo. Llevar a fuego bajo durante 5 minutos revolviendo ocasionalmente. Retirar del fuego y dejar reposar 20 minutos.
Colar y refrigerar hasta que esté completamente frío. Agregar el jugo de limón y la menta. Servir y disfrutar.
