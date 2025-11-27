Cómo hacer limonada chai, la bebida casera más refrescante de esta temporada

Lista de Ingredientes agua: 625 ml miel: 60 ml jengibre fresco: 3 ruedas canela: 1 rama chica cardamomo: 3 unidades clavo de olor: 1 jugo de limón recién exprimido: 125 ml menta fresca: 1 puñado

Cómo se hace

En una cacerola a fuego medio colocar el agua, la miel, el jengibre, la canela y el clavo. Llevar a fuego bajo durante 5 minutos revolviendo ocasionalmente. Retirar del fuego y dejar reposar 20 minutos.

Colar y refrigerar hasta que esté completamente frío. Agregar el jugo de limón y la menta. Servir y disfrutar.