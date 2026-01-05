Cómo hacer un mousse de limón en 10 minutos

Lista de Ingredientes crema de leche: 500 cc jugo de limón: 2 unidades leche condensada: 400 gr galletitas vainilla y/o chocolate: 200 gr

Preparación

Batir la crema a medio punto (hasta que comience a tomar cuerpo) y reservar. En un bol integrar la leche condensada con el jugo de limón y mezclar con la preparación anterior.

Armar las copas intercalando la mousse con las galletitas procesadas y decorar a gusto.