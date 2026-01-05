SUSCRIBITE Diario papel
1 min cronometro
Yo Como

Cómo hacer un mousse de limón en 10 minutos

Un postre tan sencillo como fácil. Rico y súper refrescante. La sugerencia es de @elarte_delacocinafacil.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
Lista de Ingredientes

crema de leche: 500 cc

jugo de limón: 2 unidades

leche condensada: 400 gr

galletitas vainilla y/o chocolate: 200 gr

Preparación

Batir la crema a medio punto (hasta que comience a tomar cuerpo) y reservar. En un bol integrar la leche condensada con el jugo de limón y mezclar con la preparación anterior.

Armar las copas intercalando la mousse con las galletitas procesadas y decorar a gusto.


Preparación

