Helado multifruta casero: fácil de hacer, súper cremoso y altamente refrescante
Una idea genial para poder soportar los días de intenso calor. La sugerencia es de @esteficolombo.
Lista de Ingredientes
frutillas: 5
naranjas: 2
duraznos: 2
kiwis: 2
yogur natural: 3 cdas.
miel o azúcar (opcional): 1 cda.
Preparación
Comenzamos pelando la fruta, a la frutilla solo le sacamos el cabo. Para esta elaboración lo ideal es tener una juguera para aprovechar todo el sumo de las frutas.
Una vez listo, llevamos el jugo a un bol o recipiente para freezer. Colocamos el yogur natural y mezclamos bien para que se integre. El secreto está en que cada vez que empieza a tomar cuerpo la preparación, cada una hora, hay que mezclar nuevamente para que quede bien cremoso.
