Helado multifruta casero: fácil de hacer, súper cremoso y altamente refrescante

Lista de Ingredientes frutillas: 5 naranjas: 2 duraznos: 2 kiwis: 2 yogur natural: 3 cdas. miel o azúcar (opcional): 1 cda.

Preparación

Comenzamos pelando la fruta, a la frutilla solo le sacamos el cabo. Para esta elaboración lo ideal es tener una juguera para aprovechar todo el sumo de las frutas.

Una vez listo, llevamos el jugo a un bol o recipiente para freezer. Colocamos el yogur natural y mezclamos bien para que se integre. El secreto está en que cada vez que empieza a tomar cuerpo la preparación, cada una hora, hay que mezclar nuevamente para que quede bien cremoso.