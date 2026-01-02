SUSCRIBITE Diario papel
Yo Como

Helado multifruta casero: fácil de hacer, súper cremoso y altamente refrescante

Una idea genial para poder soportar los días de intenso calor. La sugerencia es de @esteficolombo.

Lista de Ingredientes

frutillas: 5

naranjas: 2

duraznos: 2

kiwis: 2

yogur natural: 3 cdas.

miel o azúcar (opcional): 1 cda.

Preparación

Comenzamos pelando la fruta, a la frutilla solo le sacamos el cabo. Para esta elaboración lo ideal es tener una juguera para aprovechar todo el sumo de las frutas.

Una vez listo, llevamos el jugo a un bol o recipiente para freezer. Colocamos el yogur natural y mezclamos bien para que se integre. El secreto está en que cada vez que empieza a tomar cuerpo la preparación, cada una hora, hay que mezclar nuevamente para que quede bien cremoso.


