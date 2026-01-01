Cómo hacer una deliciosa ensalada Caesar con bastones de pollo crocante
Un plato bien liviano y fresco para disfrutar. La sugerencia es de @santigiorgini.
Lista de Ingredientes
supremas de pollo: 2
panko: 500 gr
huevos: 3
almidón de maíz: 2 cdas.
pimentón dulce: 1 cda.
sal y pimienta: a gusto
PARA EL ADEREZO CAESAR: --
ajo: 4 dientes
anchoas: 4
mostaza: 2 cdas.
salsa inglesa: c/n
leche: 50 cc
queso crema: 200 gr
mayonesa: 100 gr
queso parmesano: 150 gr
sal y pimienta: c/n
lechuga: 2 plantas
Preparación
Limpiar las supremas y cortar en bastones condimentar con sal, pimienta, almidón de maíz y pimentón. Hacer milanesa los bastones de pollo con doble rebozado. Freír o cocinar en freidora de aire.
Para el aderezo vamos a procesar o mixear el ajo con las anchoas, la mostaza. Incorporar el queso crema, la mayonesa, ¾ partes del queso rallado, unas gotas de salsa inglesa, sal, pimienta, un poco leche.
Servir en un bol o ensaladera con el aderezo y los bastones de pollo.
