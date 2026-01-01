SUSCRIBITE Diario papel
10 min cronometro
Yo Como

Cómo hacer una deliciosa ensalada Caesar con bastones de pollo crocante

Un plato bien liviano y fresco para disfrutar. La sugerencia es de @santigiorgini.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
Lista de Ingredientes

supremas de pollo: 2

panko: 500 gr

huevos: 3

almidón de maíz: 2 cdas.

pimentón dulce: 1 cda.

sal y pimienta: a gusto

PARA EL ADEREZO CAESAR: --

ajo: 4 dientes

anchoas: 4

mostaza: 2 cdas.

salsa inglesa: c/n

leche: 50 cc

queso crema: 200 gr

mayonesa: 100 gr

queso parmesano: 150 gr

sal y pimienta: c/n

lechuga: 2 plantas

Preparación

Limpiar las supremas y cortar en bastones condimentar con sal, pimienta, almidón de maíz y pimentón. Hacer milanesa los bastones de pollo con doble rebozado. Freír o cocinar en freidora de aire.

Para el aderezo vamos a procesar o mixear el ajo con las anchoas, la mostaza. Incorporar el queso crema, la mayonesa, ¾ partes del queso rallado, unas gotas de salsa inglesa, sal, pimienta, un poco leche.

Servir en un bol o ensaladera con el aderezo y los bastones de pollo.


Temas

Alimentación

comidas livianas

Cómo hacer

ensaladas

Gastronomía

Receta fácil

verano

Preparación

