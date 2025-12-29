Panqueques o wraps de zanahoria súper livianos para la hora del almuerzo o la cena
Ideales para "desintoxicarse" en los pocos días que tenemos entre Navidad y Año Nuevo. Además se pueden seguir haciendo durante los días calurosos.
Panqueques o wraps de zanahoria súper livianos para la hora del almuerzo o la cena
Ideales para "desintoxicarse" en los pocos días que tenemos entre Navidad y Año Nuevo. Además se pueden seguir haciendo durante los días calurosos.
Lista de Ingredientes
zanahoria: 1
harina 0000: 170 gr
huevos: 3
leche: 375 ml
sal: a gusto
condimentos: a gusto
Preparación
Licuar o mixear todos los ingredientes hasta que no quede ningún grumo. Dejar descansar la masa en la heladera durante media hora.
Poner una sartén a fuego medio alto y derretir un poco de manteca. Es importante que la sartén esté bien caliente antes de hacer los panqueques o wraps. Volcar la masa en el centro y esparcir hasta llegar a los bordes. Cocinar 2 o 3 minutos y dar vuelta. Entre panqueque y panqueque pueden poner un poco más de manteca.
Poner los panqueques en un plato tapados con un repasador para que no se sequen. Rellenar a gusto, yo elegí: mostaza, jamón y queso, queso crema, palta, cebolla caramelizada y tomates secos.
Comentarios