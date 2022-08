Conocé los secretos de un alfajor con toque patagónico hecho en Roca

Por Victoria Rodriguez Rey (@victoriarodriguezrey)

Al-hasú, así sería el origen de la palabra de la golosina más vendida actualmente en nuestro país: el alfajor. Según datos de la Asociación de Distribuidores de Golosinas y Afines (ADGyA), se comercializan 6 millones de alfajores por día y se espera que llegue a 10 millones este año.

El origen del alfajor, como casi todo lo que sucede e inicia en las mesadas, tiene técnicas combinadas, rutas compartidas con ingredientes de allá y acá. Ese manjar, de dos tapas de galletas pegadas tradicionalmente por dulce de leche, se hereda de los árabes. Al principio se trataba de una base de pasta de almendras, nueces y miel y es España que toma esta herencia alimenticia de 700 años de historia de los Moros. En el siglo XV llegarían las técnicas y nuevas combinaciones al continente americano.

Tan relevante es esta golosina en Argentina que durante la semana del 1 al 5 de agosto, se realizó la Feria Argentina del Alfajor en Buenos Aires, dedicada exclusivamente a esta noble pieza pastelera. Durante las dos últimas jornadas se llevó a cabo el Mundial del Alfajor, un concurso donde se determinó cuál es el mejor alfajor del mundo.

Simples o triples, de maicena, bañados de chocolate, rellenos con dulce de leche, con dulce de frutos rojos, el típico norteño, cordobés o marplatense, el alfajor ofrece una diversidad para todos los paladares y preferencias.

Elaboraciones con productos regionales.

Y las rutas siguen avanzando, los caminos transitándose y el alfajor incorporando las riquezas de las comunidades y de los lugares. Acá, en la puerta de entrada a la Patagonia se elaboran unos alfajores superlativos: Tunquelen, en mapudungun significa lugar de reposo. “Es un lugar de reposo, para un viaje de ida, esa es la sensación que se despierta al probar cada alfajor”, explica Agustín González Martínez, elaborador y responsable de este manjar patagónico. Con una trayectoria de 8 años y con los inicios del trabajo de su madre en repostería, Agustín se contagió de aromas dulces y juntos emprenden Delicias Patagónicas, una chocolatería de Roca. Allí, Agustín tiene un sector dedicado a la fabricación de sus alfajores.

Agustín González Martínez muestra orgulloso sus elaboraciones.

“Detrás de cada alfajor hay mucha energía linda puesta ahí. Si no se siente la energía necesaria para elaborar, no se elabora. No resigno salud por trabajo. Ese es mi lema. Cada detalle, cada macita, cada bañado está hecho con cien por cien del cuerpo comprometido ahí. Insisto con la importancia de usar la materia prima de acá de la zona, por ejemplo los huevos y dulces. También uso harina orgánica que mantiene sus propiedades nutritivas. El chocolate, lógicamente, es de Ecuador”, detalla Agustín. Este artesano pastelero habla de los alfajores y pareciera que cada uno tiene una identidad. Conoce el recorrido de su materia prima y pone mucha atención y cuidado en su preparación, propio de quien conoce el arte y la técnica de la elaboración de productos hechos a mano.

Siempre vamos a querer más dulce de leche.

“Me gustan todos, aunque tengo un preferido que es el Capuccio, es un alfajor relleno de dulce de leche, bañado con chocolate blanco y arriba un impalpable de café. Es explosivo su sabor y experiencia”, comparte Agustín. Además del favorito Capuccio, también está el Gran Valor (sólo relleno de dulce de leche, con cobertura de chocolate blanco), Chandler (con nueces en el relleno de dulce de leche y en su cobertura de chocolate con leche) y el Frutal (relleno con dulce de frambuesas con cobertura de chocolate blanco o chocolate negro con leche).

Tentadoras propuestas para endulzar el día, para convidar, para consumir productos elaborados en la región que motorizan la economía local.

Info: @alfajorestunquelen