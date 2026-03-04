Cuenta regresiva para la Feria Semilla que se realizará en el marco de la 40° corrida de Cipolletti
El evento será 6, 7 y 8 de marzo con entrada libre y gratuita.
En el marco de un evento emblemático para la ciudad, la Feria Gastronómica Semilla formará parte de la 40ª Corrida de la ciudad de Cipolletti, sumándose a una celebración que trasciende lo deportivo y se convierte en un verdadero encuentro comunitario. El evento se llevará a cabo 6, 7 y 8 de marzo, en calle Fernández Oro 57, con entrada libre y gratuita.
Esta edición especial propone integrar dos expresiones que representan el espíritu cipoleño: el movimiento que nos impulsa y la gastronomía que nos reúne. Durante tres jornadas, Cipolletti será escenario de una experiencia que pondrá en valor la identidad patagónica a través de sus sabores, productores y protagonistas.
Una experiencia que celebra lo nuestro
Semilla ofrecerá:
● Clases magistrales con chefs y referentes gastronómicos de la región y del país.
● Alrededor de 30 puestos de productores locales y regionales con propuestas artesanales.
● Y en total 20 carros Foodtrucks, cocina al fuego, opciones vegetarianas y sin gluten.
● Tragos artesanales, jugos naturales y beer trucks con impronta patagónica.
Clases magistrales y referentes invitados
La grilla de cocina será uno de los ejes centrales del evento, reuniendo a cocineros que trabajan con identidad, producto y territorio.
SÁBADO
* 18 — Cata de aceite de oliva. Praderas Neuquinas
* 19 — Clases de cocina: Cinthia Alimento Consciente / Dra. Brenda Rabey
* 20 — Charla Punto Río Negro / El potencial de la matriz agroproductiva de Río Negro – Punto Río Negro Leo Merlo de Aritza
* 21.30 — Clases de cocina: Lele Cristobal
DOMINGO
* 19 — Coctelería y territorio: Hernán Di Giacomo
* 20 — Clases de cocina: Simón Lochbaum y Marcelo Maidana
* 21 — Clases de cocina: Mauricio Couly y Mecha Solís
