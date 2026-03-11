De deportista a pastelera: Sol, la rionegrina que busca el mayor galardón en un concurso nacional de pastelería

Soledad Reyes, Sol para quienes la conocen, siempre fue competitiva. Su terreno solía ser el deporte. Una artritis reumatoidea sumada a una mala praxis médica cambiaron su vida al 100% alejándola de las pistas, pero abriéndole las puertas de la cocina y la semana próxima participará en el certamen de Cocina y Pastelería DELICHEF, que se realiza en provincia de Buenos Aires. «Ya no podía correr, así que le dediqué todo a la pastelería», comentó Sol, quien hoy es chef, repostera matriculada y alfajorera con más de 20 años de experiencia.

Tras postularse a través de redes sociales, Sol, fue seleccionada para participar en una competencia pastelera de alto nivel en Lanús. El evento comienza el 21 de marzo y ella junto a Nadia García, la compañera que el jurado le asignó, tendrán la responsabilidad de abrir el certamen.

Soledad Reyes tiene un emprendimiento en Roca llamado «Sol mi dulce cocina».



Bajo el nombre de «DolceSol» (identificadas como Equipo Verde), la dupla Reyes-García será la primera de 8 equipos en presentarse al jurado. «Llevo esta pasión en la sangre por mi abuela; me crié entre pastas y dulces», contó Sol, quien reside Roca, pero es oriunda de Cervantes.

Reglas de juego y participación del público



La competencia es de alto impacto. Las recetas son sorpresa y se revelan recién al llegar al lugar el día que compiten los equipos. Les puede tocar un plato dulce o salado, y la precisión en la réplica será clave. Pero no todo queda en manos de los expertos; el público también votará para decidir quién pasa a la semifinal de junio.

Sole, hace más de 20 años que se dedica a la pastelería.



La participación de Sol se podrá seguir vía streaming por YouTube el mismo 21 de marzo desde las 8. «Nos encantaría invitarlos a formar parte de nuestra hinchada virtual, apoyándonos con su voto, un ‘me gusta’ y un comentario en las redes sociales», comentó en un comunicado Sol. Y para quienes quieran sumarse y apoyar a la representante rionegrina lo pueden hacer a través de Instagram: