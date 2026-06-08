De la cocina profesional a la mesa familiar: las recetas que llevarán los chefs a Caminos y Sabores

Con el concepto de El Gran Banquete Argentino, Caminos y Sabores edición BNA prepara el escenario de una gran celebración colectiva, por 20 ediciones de recorrido con productores, cocineros y emprendedores de todo el país, como también de eso que ocurre al compartir una comida: encuentro, conversaciones, anécdotas y vínculos que se construyen alrededor de la mesa.

Del 9 al 12 de julio, en BA Ferial, chefs de distintas generaciones y estilos cocinarán como lo harían en sus casas para familiares y amigos: compartirán recetas, recuerdos, productos regionales e historias personales que hablan de la identidad gastronómica argentina.

Asumiendo el rol de anfitriones, abrirán las puertas de sus mesas para mostrar esas preparaciones que eligen para celebrar. Evocarán la previa, el picoteo, platos en el centro de la mesa que invitan a reunirse alrededor de una fuente y el momento de los postres, los brindis y las historias que duran mucho más que la comida.

El ciclo se desarrollará en dos cocinas con programación simultánea. El 9 de julio empezará con Martín Molteni; el 10 estarán Nicolás Tykocki, Germán Martitegui y Felicitas Pizarro; el 11, Dante Liporace, Madame Papin y Santiago Giorgini y el 12 de julio, Alejandra Temporini y Paula Comparatore.



La previa: para abrir la conversación



El banquete empieza antes de ir a la mesa. En Caminos y Sabores, ese momento estará representado por las empanadas, uno de los platos más federales y compartidos en Argentina.

Martín Molteni, referente de la cocina de identidad y del rescate de ingredientes originarios, ofrecerá una empanada abierta de cordero, una preparación que refleja su búsqueda permanente de una gastronomía conectada con el territorio y con las raíces culturales del país. Para el chef, la cocina es una forma de contar la historia de los ingredientes y de quienes los producen.

Paula Comparatore elaborará empanadas de guanaco.



En el caso de Paula Comparatore elaborará una empanada de guanaco, reivindicando uno de los productos más representativos de la Patagonia. Su propuesta resume años de trabajo dedicados a rescatar sabores regionales, productos autóctonos y tradiciones culinarias que forman parte del patrimonio argentino.

Dos empanadas, dos territorios y una misma idea: celebrar la diversidad que convierte al país en un amplio mapa de sabores.



El plato principal, en torno a la fuente



El espíritu de El Gran Banquete Argentino se sintetiza en una fuente en el centro de la mesa. Santiago Giorgini elaborará un pechito cocido en costra de sal, abundante e ideal para compartir, que representa la cocina familiar que lo caracteriza. “Cocinar es un acto de amor, es dar de comer, es dar vida, es juntar a la familia o a los amigos alrededor de una mesa y compartir un momento”, aseguró.

Santiago Giorgini elaborará un pechito cocido en costra de sal



Germán Martitegui, una de las figuras más influyentes de la gastronomía argentina contemporánea, también formará parte de Caminos y Sabores edición BNA. Tras una trayectoria que lo llevó a posicionar a Tegui entre los restaurantes más reconocidos de América Latina y del mundo, hoy impulsa una nueva etapa con Marti, su propuesta basada en plantas distinguida por la Guía Michelin. Su participación aportará una mirada innovadora sobre la cocina argentina actual, siempre con el foco puesto en el producto, la sustentabilidad y el valor de compartir la mesa como espacio de encuentro.

Madame Papin hará un raviolón con estofado de pollo.



Madame Papin cocinará un raviolón con estofado de pollo, receta que combina tradición, producto y memoria. Reconocida por trabajar en la revalorización de cultivos ancestrales y los pequeños productores, asume cada plato como una oportunidad para conectar a las personas con los ingredientes y las historias detrás de ellos. Su cocina reivindica el valor de los alimentos nobles, el trabajo de los productores y el poder de la comida para reunir a las personas.



La sobremesa, las mejores historias



La comida da paso a la sobremesa, las anécdotas, las risas y los recuerdos. Para ese momento, Felicitas Pizarro reinterpretará el clásico Postre Balcarce, que evoca esos sabores que forman parte de la memoria afectiva de los argentinos y aparecen en cumpleaños, reuniones familiares y celebraciones especiales.

Para ella, la cocina tiene sentido cuando se comparte. Por eso, su propuesta busca recuperar el espíritu de las mesas largas, las conversaciones sin apuro y los encuentros que se extienden más allá del último plato.

Nicolás Tykocki, distinguido Joven Chef 2025 por la Guía Michelin.



Según Nicolás Tykocki, distinguido como Joven Chef 2025 por la Guía Michelin, el momento más importante de una comida no necesariamente está en el plato: “Creo que lo más importante en el banquete argentino es la sobremesa; no hay nada sobre la comida que para mí sea más importante que terminar de comer y permanecer en la mesa para charlar”. Su reflexión conecta con el espíritu de esta edición de Caminos y Sabores, que celebra los encuentros.



Con lugar para todos



Tykocki es el chef de Ácido, uno de los restaurantes más destacados de la escena porteña actual y representa una camada de cocineros que combina técnica, creatividad y una mirada más libre sobre la gastronomía.

El Gran Banquete Argentino también será una oportunidad para mostrar la diversidad de miradas que hoy conviven en la gastronomía nacional. La participación de Alejandra Temporini, referente de la cocina libre de gluten, mostrará una perspectiva vinculada a la inclusión y la posibilidad de lograr mesas donde todos puedan compartir la experiencia gastronómica.

El chef Dante Liporace también será parte de esta celebración. Con una trayectoria marcada por la reinterpretación de recetas y productos tradicionales desde una mirada contemporánea, Dante se ha consolidado como una de las voces más reconocidas de la gastronomía argentina. Su participación aportará una visión creativa e innovadora sobre los sabores que forman parte de la identidad culinaria del país.