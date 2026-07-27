Parcial reinicio escolar en Río Negro: hay suspensiones por la nieve y por paros, con el ingreso de la Unter en el ministerio

El reinicio del ciclo escolar se cumple parcialmente en Río Negro, con clases suspendidas por Educación en la región Andina por la acumulación de nieve y por el paro docente convocado por la UnTER, en rechazo a la política salarial del Gobierno provincial.

Tras el receso invernal, las escuelas rionegrinas tenían previsto retomar sus actividades este lunes, pero el gremio docente cumple una huelga de 48 horas.

En Viedma, la titular de la seccional local, Jéssica Varelli, estimó el acatamiento en un 80%, mientras que desde el Ministerio de Educación se informó un ausentismo por debajo del 50%.

En esta primera jornada del paro de 48 horas, el acatamiento se advierte en las aulas. En la histórica escuela N° 1 de la Capital provincial, solo cuatro de 15 grados tenían actividades en el turno matutino.

Dirigentes del gremio docente permanecen en el interior del ministerio, con custodia policial. Foto: Marcelo Ochoa.

En forma simultánea, la conducción provincial de UnTER ingresó temprano al edificio central de la cartera educativa y permanece en su interior a la espera de reunirse con autoridades.

La dirigencia sindical modificó su actividad en Viedma y convocó a concentrarse frente a la sede del ministerio, cuando inicialmente se preveía un encuentro en Plaza San Martín, con una marcha provincial.

Unter, en el interior de Educación

La ministra de Educación, Patricia Campos, y su equipo no se encuentran en el edificio, mientras que la mayoría del personal fue autorizado a retirarse.

En el exterior se reforzó la presencia policial y se instalaron vallas, mientras que la delegación de UnTER desplegó una carpa y baños químicos sobre la calle Roca, preparándose para una larga permanencia en el lugar.

Los principales dirigentes de la conducción sindical permanecen en el interior del ministerio. Su secretaria general, Laura Ortiz, cuestionó la falta de respuestas del Gobierno provincial al reclamo para retomar la discusión salarial en paritarias.

En el ministerio de Educación, parte de la dirigencia de Unter en la puerta mientras que la conducción está en el interior del edificio. Foto: Marcelo Ochoa.

Ortiz explicó que decidieron permanecer en el edificio ante la ausencia de funcionarios que recibieran a la delegación y atendieran sus reclamos. “Necesitamos, y es hora, de que nos reciban y nos den respuesta concreta a cada uno de los reclamos que venimos llevando adelante”, sostuvo.

La dirigente también se refirió al retiro de los agentes del ministerio. “La Policía nos informa que se les dio franco. Espero, tal como lo viene anunciando el gobernador, día no trabajado, día descontado. Así que esperemos que esto sea para todos por igual”, remarcó.

El Gobierno insistió con el nivel de salarios rionegrinos en el país

La semana pasada, el gobernador Alberto Weretilneck ratificó que Educación descontará los días no trabajados a los docentes que adhieran a la medida de fuerza convocada por UnTER.

En declaraciones periodísticas, el mandatario también sostuvo que el diálogo con el gremio permanece abierto y afirmó que los docentes rionegrinos perciben “el tercer mejor salario del país”, recordando que las remuneraciones se actualizan de acuerdo con la inflación.

Este lunes, el gobierno provincial insistió en que «Río Negro sigue teniendo uno de los mejores salarios docentes del país» y consignó que «un nuevo relevamiento nacional» lo ubicó en cuarto lugar.

Detalló que, en junio, el haber neto de un maestro de grado de jornada simple y sin antigüedad fue de $1.300.803 y terminó en cuarta posición, detrás de Neuquén, Santa Fe y Tierra del Fuego.