La cabaña de Pampita en la Patagonia por dentro: un refugio de lujo en Villa La Angostura con muelle privado y vista al lago

Carolina «Pampita» Ardohain volvió a elegir la cordillera neuquina para sus vacaciones familiares. En medio del paisaje invernal de Villa La Angostura, la modelo y conductora compartió los rincones de la exclusiva propiedad donde se hospeda junto a sus hijos: un complejo que redefine el lujo alpino combinando arquitectura tradicional de montaña, detalles contemporáneos y una conexión directa con el lago Nahuel Huapi.

La residencia destaca por una fachada en tonos azulados que contrasta con el manto blanco de la nieve y por una infraestructura pensada para la desconexión total.

Muelle propio y arquitectura de montaña: así es la cabaña soñada de Pampita en la Patagonia

La construcción exterior combina el estilo clásico del sur con un diseño de vanguardia:

Fachada en azul profundo: la estructura exhibe revestimientos de madera teñida en azul oscuro, techos a dos aguas y volúmenes en torre que se integran al bosque nativo.

la estructura exhibe revestimientos de madera teñida en azul oscuro, techos a dos aguas y volúmenes en torre que se integran al bosque nativo. Conexión sobre el agua: un pintoresco puente de madera techado recorre los jardines, mientras que un extenso muelle privado desemboca en un apostadero náutico con vistas panorámicas hacia el lago y los cerros.

un pintoresco puente de madera techado recorre los jardines, mientras que un desemboca en un apostadero náutico con vistas panorámicas hacia el lago y los cerros. Espacios de transición: galerías exteriores y balcones con barandas de vidrio perimetrales permiten contemplar la nevada a resguardo del frío.

Un living de doble altura: piedra, cuero y chimenea, el refugio de Pampita en la Patagonia

El interior de la cabaña apuesta por una estética rústica y sofisticada donde la madera clara y los amplios ventanales funcionan como «cuadros vivientes» del paisaje:

El corazón del hogar: el área social está dominada por una imponente chimenea de piedra negra y techos de doble altura que maximizan el ingreso de luz natural. Mobiliario de diseño: el salón combina sofás de cuero capitoné en tonos oscuros, sillones de líneas modernas y mesas ratonas de madera rústica. Comedor con vista panorámica: equipado con una mesa robusta y sillas de madera tallada, se ubica estratégicamente frente a un gran ventanal que da directamente hacia la costa del lago.

Los dormitorios y salas de estar secundarias continúan esta misma línea decorativa, incorporando empapelados con motivos botánicos y aberturas con carpintería negra que integran el bosque al día a día de la familia.