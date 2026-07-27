La cabaña de Pampita en la Patagonia por dentro: un refugio de lujo en Villa La Angostura con muelle privado y vista al lago
¿El refugio soñado del invierno? Entrá a conocer por dentro la exclusiva residencia de Pampita y sus hijos en Villa La Angostura. De la imponente chimenea de piedra negra en un living de doble altura al muelle privado sobre el lago, así es el refugio de lujo alpino que eligió la modelo en la Patagonia.
Carolina «Pampita» Ardohain volvió a elegir la cordillera neuquina para sus vacaciones familiares. En medio del paisaje invernal de Villa La Angostura, la modelo y conductora compartió los rincones de la exclusiva propiedad donde se hospeda junto a sus hijos: un complejo que redefine el lujo alpino combinando arquitectura tradicional de montaña, detalles contemporáneos y una conexión directa con el lago Nahuel Huapi.
La residencia destaca por una fachada en tonos azulados que contrasta con el manto blanco de la nieve y por una infraestructura pensada para la desconexión total.
Muelle propio y arquitectura de montaña: así es la cabaña soñada de Pampita en la Patagonia
La construcción exterior combina el estilo clásico del sur con un diseño de vanguardia:
- Fachada en azul profundo: la estructura exhibe revestimientos de madera teñida en azul oscuro, techos a dos aguas y volúmenes en torre que se integran al bosque nativo.
- Conexión sobre el agua: un pintoresco puente de madera techado recorre los jardines, mientras que un extenso muelle privado desemboca en un apostadero náutico con vistas panorámicas hacia el lago y los cerros.
- Espacios de transición: galerías exteriores y balcones con barandas de vidrio perimetrales permiten contemplar la nevada a resguardo del frío.
Un living de doble altura: piedra, cuero y chimenea, el refugio de Pampita en la Patagonia
El interior de la cabaña apuesta por una estética rústica y sofisticada donde la madera clara y los amplios ventanales funcionan como «cuadros vivientes» del paisaje:
- El corazón del hogar: el área social está dominada por una imponente chimenea de piedra negra y techos de doble altura que maximizan el ingreso de luz natural.
- Mobiliario de diseño: el salón combina sofás de cuero capitoné en tonos oscuros, sillones de líneas modernas y mesas ratonas de madera rústica.
- Comedor con vista panorámica: equipado con una mesa robusta y sillas de madera tallada, se ubica estratégicamente frente a un gran ventanal que da directamente hacia la costa del lago.
Los dormitorios y salas de estar secundarias continúan esta misma línea decorativa, incorporando empapelados con motivos botánicos y aberturas con carpintería negra que integran el bosque al día a día de la familia.
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