Fecha confirmada: el pago de haberes de julio 2026 para estatales de Neuquén será este viernes 31, los detalles del aumento

El Gobierno de la Provincia de Neuquén formalizó la fecha de depósito de los salarios correspondientes a julio para la totalidad de la administración pública. Fiel al esquema de fecha única, la acreditación se concretará este viernes 31 de julio en las cuentas del Banco de la Provincia del Neuquén (BPN).

La liquidación de este mes contempla una novedad clave para el bolsillo de los empleados públicos y pasivos: los sueldos se acreditarán con un incremento del 7,25%, aplicatorio de la pauta de actualización vigente que busca contener el impacto de la inflación en la masa salarial.

El detalle de los trabajadores estatales que cobrarán sus haberes de julio 2026 este viernes 31 en Neuquén

El cronograma unificado se ejecutará en una misma jornada para la totalidad de la grilla estatal:

Personal activo: Trabajadores de ministerios, administración central, entes descentralizados y el sistema educativo provincial.

Trabajadores de ministerios, administración central, entes descentralizados y el sistema educativo provincial. Pasivos: Jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

Desde el Ejecutivo provincial justificaron la posibilidad de cancelar la totalidad de la planilla salarial antes del cierre del mes a partir del esquema de contención del gasto corriente, con el objetivo de redirigir partidas hacia carteras prioritarias como Salud, Educación, Seguridad e Infraestructura.