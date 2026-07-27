«Bajo cero»: la Patagonia completa el ranking de las ciudades más frías del país y Tierra del Fuego roza los -14°C

El aire polar no da tregua y mantiene su dominio absoluto sobre el sur del país. El último reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ratificó que las localidades de la Patagonia copan de forma casi exclusiva el ranking de las ciudades más frías de la Argentina, registrando temperaturas por debajo de cero y marcas de sensación térmica extremas en el extremo austral.

El congelamiento golpea con mayor severidad al territorio fueguino y santacruceño, mientras que en las provincias de Río Negro y Neuquén las marcas se mantienen en valores marcadamente bajos, acompañadas por niveles de humedad rozando el 98%.

El podio del frío extremo: Tierra del Fuego y Santa Cruz al límite

La franja más austral del continente encabeza la tabla con registros invernales rigurosos:

Río Grande (Tierra del Fuego): se consolidó como el punto más gélido de la jornada con una temperatura real de -8,4°C y una helada sensación térmica de -13,7°C .

se consolidó como el punto más gélido de la jornada con una temperatura real de y una helada . Perito Moreno (Santa Cruz): ocupa el segundo lugar con un registro de -4°C bajo cero y un nivel de humedad del 98%.

ocupa el segundo lugar con un registro de bajo cero y un nivel de humedad del 98%. El Calafate (Santa Cruz): se ubica en el tercer escalón con -3,6°C de temperatura y -6,7°C de sensación térmica.

La lista de los sectores con marcas bajo cero la completan Ushuaia (-1,2°C / ST -3,9°C) y la ciudad chubutense de Esquel (-0,4°C / ST -5,8°C).

El mapa del tiempo en Río Negro y Neuquén

En las provincias de la región central patagónica, el frío se hace sentir en la cordillera, la meseta y los valles productivos:

Maquinchao (Río Negro): la capital de la Línea Sur registró 1,8°C , encabezando las marcas frías de la provincia.

la capital de la Línea Sur registró , encabezando las marcas frías de la provincia. San Carlos de Bariloche (Río Negro): la ciudad lacustre se posicionó en 3,1°C con una humedad relativa del 94%.

la ciudad lacustre se posicionó en con una humedad relativa del 94%. Chapelco / San Martín de los Andes (Neuquén): anotó 3,2°C de temperatura y 1,8°C de sensación térmica.

anotó de temperatura y de sensación térmica. Neuquén Capital: el corazón del Alto Valle marcó 5°C con una humedad del 97%.

Apenas una localidad fuera de la región patagónica logró ingresar en los principales puestos del ranking: Malargüe (Mendoza), que se ubicó en el fondo del bloque con 6°C y una sensación térmica de 3,3°C.

Ranking Oficial del Frío en la Argentina