Violento intento de asalto en Cipolletti: le dispararon en el cuello a un hombre de 69 años para robarle la camioneta

Un violento intento de homicidio criminis causa sacudió a la ciudad este domingo por la noche. Un hombre de 69 años fue baleado en el cuello tras ser interceptado por delincuentes que intentaron robarle la camioneta en la que se movilizaba junto a su esposa.

El hecho se registró entre las 20 y las 21 en la calle Río Gallegos, entre Avenida La Plata y Castello, en la zona trasera del barrio La Paz. Paradójicamente, el brutal ataque ocurrió a tan solo una cuadra de la Comisaría 32°.

El ataque y el estado de la víctima

Según fuentes de la investigación, el matrimonio fue abordado por los asaltantes con fines de robo. En circunstancias que aún se intentan esclarecer, uno de los delincuentes efectuó un disparo que impactó directamente en el cuello del conductor. Tras el ataque, los sospechosos se dieron a la fuga sin lograr llevarse el vehículo.

La víctima fue trasladada de urgencia y permanece internada bajo observación médica. Afortunadamente, según los últimos reportes de salud, se encuentra en estado estable. Por su parte, la esposa del hombre resultó ilesa físicamente, pero debió recibir asistencia inmediata de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) debido a un severo estado de shock por la gravedad de la situación.

Intensa investigación y análisis de cámaras

Hasta el momento no hay detenidos, pero las autoridades avanzan a contrarreloj. En el lugar del hecho trabajó un equipo liderado por el fiscal jefe Santiago Marquez Gauna, el fiscal de turno Oscar Cid y la adjunta Laura Olea, junto a la Brigada de Investigaciones, Criminalística y el personal de la Unidad 32°.

«Se está trabajando de manera totalmente coordinada entre el Ministerio Público Fiscal y la policía para poder identificar a los responsables», señalaron fuentes de la investigación

Los investigadores centran sus esfuerzos en dos frentes. El primero de ellos es el proceso de análisis de las cámaras de seguridad en los registros de dispositivos públicos y privados de la zona. Según pudo saber Diario Río Negro, las imágenes muestran a dos personas —un varón y una mujer— cuyos perfiles están siendo rastreados.

El otro punto de interés son los datos ofrecidos en las entrevistas vecinales y relevamientos de posibles testigos que hayan transitado por el sector al momento del ataque.

La causa transita sus primeros pasos bajo la hipótesis de un homicidio en grado de tentativa criminis causa, debido a que el ataque se habría perpetrado para facilitar u ocultar el robo del vehículo.