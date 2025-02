Donuts saludables con 2 ingredientes

Lista de Ingredientes chocolate: 100 gr huevos: 4

Preparación

1. Separar las yemas de las claras. ⁠Batir las claras a punto nieve.

2. ⁠Mezclar las yemas y añadir el chocolate (es importante que el chocolate no esté muy caliente para que no cuajen las yemas).

3. Añadir poco a poco y con movimientos envolventes, las claras. Una vez todo integrado, repartir en moldes individuales.

4. ⁠Hornear en horno precalentado a 170° C por 15 minutos.

5. ⁠Dejar enfriar o incluso congelar, desmoldar y cubrir con chocolate fundido extra.

Tips

* Si no se despegan directamente del molde, pasa una lengua de silicona por los laterales para que se suelte bien. Si aún así no se desmotan, puede que el molde no sea antiadherente o haya perdido la antiadherencia, en este caso, congela los donuts y verás como de esta forma los puede sacar sin problema estando congelados.

* Para que el chocolate quede más fino se puede añadir 10 g de aceite cada 100 g de chocolate.

Certificado según norma CWA 17493

Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales