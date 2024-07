El chef Martín Páez reivindica la gastronomía con alma de pueblo

Martín Páez es embajador de la gastronomía neuquina. Adoptó la cordillera como su hogar y aprovecha cada oportunidad que da Villa La Angostura para crear su propio menú. Ya lleva 22 años de su vida dedicados a la gastronomía y 15 en la cordillera neuquina.

¿Qué es la gastronomía para Martín? Una experiencia que conecta a los visitantes con la cultura y la identidad de la región. Nació en Buenos Aires y desarrolló gran parte de su actividad gastronómica en grandes cocinas porteñas. Desde los 18 que estudia y ejerce este oficio. Un día se enamoró de Villa La Angostura y la eligió para quedarse. Ahí formó su familia y se desarrolla en los ámbitos público y privado.

Hace 15 años que Páez vive en Villa La Angostura.

“Descubrí Villa La Angostura y no me fui más. Tenemos alma de pueblo. Lo que más me gusta es la posibilidad de que cada acción que uno hace es significativa para la comunidad. Hay una sinergia tremenda entre los vecinos y el sentido de pertenencia es total”, asegura.

Disfruta de los rincones más bellos que ofrece la naturaleza y la ciudad, aprovecha las riquezas alimentarias para proponer platos únicos y comparte las experiencias con sus pares para lograr resultados colectivos superadores. Tuvo su restaurante y hoy brinda servicios gastronómicos para eventos y es capacitador para empresas y comercios vinculados al potencial turístico.

Los infaltables fogones en los clásicos festivales neuquinos.

Cada plato cuenta una historia, y a través de la cocina, los chefs ofrecen a los turistas una auténtica experiencia patagónica. La vinculación de la gastronomía con el desarrollo turístico es tal, que hace unos meses asumió el cargo de subsecretario de Turismo de Villa La Angostura. Desde ese rol, impulsa y promueve la capacitación a todo el sector y en un aspecto amplio. Los turistas exigen una excelente atención y es lo que el destino necesita para seguir fortaleciéndose.

Es un firme defensor de la identidad culinaria patagónica. Desde que llegó a La Angostura ha sido testigo y protagonista del crecimiento tanto del turismo como de la oferta gastronómica, siendo un férreo promotor de los productos locales. “Siempre priorizo utilizar ingredientes de la región. Es una forma de apoyar a los productores locales y de ofrecer una experiencia auténtica”, comentó. Esta filosofía aplica para todas las actividades que desarrolla.

Algunos de los productos que suele utilizar son el cordero, la trucha, los vegetales orgánicos y los hongos de pino.

Además, hace tiempo trabaja en la capacitación para los prestadores turísticos de la comunidad. Es un componente muy necesario para impulsar el desarrollo de los servicios y seguir atrayendo al visitante. “La experiencia del turista depende en gran medida de cómo se siente recibido y atendido. Una buena capacitación asegura que cada visitante se sienta valorado y bien cuidado durante su estadía. Eso es esencial para construir una reputación positiva del destino”, indica Páez en diálogo con RÍO NEGRO.

Claro está que la capacitación adecuada no solo mejora la satisfacción del turista, sino que también contribuye significativamente a la competitividad del destino en un mercado cada vez más complejo. Los destinos que destacan por sus servicios de alta calidad tienden a atraer más visitantes y a beneficiarse de recomendaciones positivas, algo fundamental para mantener y aumentar el flujo turístico.

Hay mucho para trabajar en relación a esto. De todas formas, se están dando pasos firmes y se avanza con una mirada conjunta del sector empresarial y público. Hay que estar a la altura de otros destinos del mundo y de un turista que busca recibir una atención diferencial. La Patagonia tiene una identidad fuerte en todo sentido. La gastronomía está tomando un impulso indiscutible.

En Neuquén hay muchos eventos gastronómicos que potencian el desarrollo y el impulso desde el turismo. “Los productos regionales y las técnicas ancestrales recobran protagonismo gracias a la cantidad de cocineros que se identifican con el lugar y quieren seguir amplificando ese mensaje y llevarlo como bandera”, reflexiona Martín.

Embajador multipremiado:

Fue campeón nacional de asadores y el año pasado obtuvo el segundo premio en la Competencia Internacional del Asado en Talca, Chile. Páez, quien integró el equipo argentino de asadores, participó del evento que se realizó durante la Fiesta Costumbrista del Chancho que convocó a más de 200 mil visitantes. En Zapala fue ganador del festival Nacional de la Estaca.

El fin de semana pasado representó a la provincia de Neuquén en “Caminos y Sabores” en la Rural de Buenos Aires junto a representantes de todas las regiones del país. Este es considerado el evento más importante de productores y productos de la Argentina. Páez presentó “Sabores de Neuquén” con un menú 100% patagónico. Preparó trucha arcoíris de Villa La Angostura, peras asadas con miel de Huinganco, morillas salteadas, piñones, ñaco y almendras crocantes, combinado con condimentos de los distintos puntos de Neuquén.

En instagram: @lobococina

Adherido a los criterios de

Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales