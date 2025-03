8 de marzo: es entrenadora, mamá, modelo de OnlyFans y rompe prejuicios en Neuquén

Anabella Wagner vive en Neuquén y tiene 38 años. «Soy mujer, soy mamá y tengo un montón de inseguridades y prejuicios«, dice y se pone una calza y un top para ir al gimnasio a dar clases. Cuenta que «trabaja con el cuerpo» y que eso no debe implicar «algo sexual». Es que además de subir fotos a Instagram, una de las plataformas que usa para promocionar su trabajo, también sube contenido a OnlyFans. «Mostrando superamos complejos y prejuicios, y no está mal».

Según un estudio de la Federación de Mujeres Jóvenes, el 97% de las personas que sube fotos a OnlyFans, una plataforma para adultos que tiene como finalidad poder recaudar dinero con fotos o vídeos, son mujeres. Y Ani es una de ellas. Pero eso no la define. «Yo tengo una vida aparte», cuenta, «usar esta plataforma lo hago de hobbie», cuenta.

Ani es entrenadora personal y actualmente trabaja en un gimnasio de Neuquén. «Mi misión es ayudarte a incorporar actividad física en tu vida«, reza su descripción de Instagram. Su camino comenzó hace más de 17 años. Sin embargo, el inicio fue difícil.

Hace nueve, cuando su hijo tenía apenas cuatro, Ani tomó una decisión crucial: separarse de su pareja y mudarse a Neuquén desde General Roca, donde tenía la contención de su familia.

En Argentina en 2022, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el 15% de los hogares eran monoparentales, y de estos, aproximadamente el 84% estaban encabezados por mujeres. Es decir que alrededor del 12.6% de todos los hogares que hay Argentina están encabezados por madres que crían a sus hijos solas, como Ani.

Para ella no fue fácil enfrentar la crianza sola. «Durante muchos años el papá de Gael (su hijo) no me pasó la cuota alimentaria» explica.

Trabajó de lo que encontraba. «Laburé en un montón de lugares y porque obviamente el trabajo que tengo de entrenadora no fue siempre bien recibido, recién ahora la gente es más consciente y hay personas capacitadas para hacerlo». Trabajó en una financiera, dio clases en gimnasios y hasta en un bar, todo para mantener a su hijo.

Ani Wagner. Foto: Florencia Salto.

Hace cuatro años, su vida dio otro giro inesperado cuando su padre falleció repentinamente. Dejó de lado todo para encargarse del comercio que tenía su familia durante un año, pero la sociedad con la que lo manejaba se volvió insostenible, y decidió cerrarlo para retomar su camino como entrenadora.

Hoy se encuentra en un nuevo espacio, rodeada de antiguos y nuevos alumnos que valoran su manera de enseñar en el que la prioridad es hacer actividad física y no la apariencia. Lleva 17 años dando clases y se considera una afortunada. «Amo lo que hago», expresa.

Del gimnasio al contenido en OnlyFans

Hace aproximadamente nueve años, Ani comenzó a explorar otra faceta: la fotografía artística de desnudo. Para ella, posar ante la cámara no tiene una connotación erótica o sexual, sino que representa una forma de expresión, un juego en el que puede mostrarse sin miedo y sin vergüenza.

Con el tiempo, decidió abrir un perfil en OnlyFans para compartir esas imágenes que las redes sociales tradicionales censuran. No lo hizo por necesidad económica, sino porque le pareció un buen espacio para subir sus fotos, algunas de body painting y otras en paisajes del país.

Yo hago desnudos desde otro lugar», explica y se saca los prejuicios de encima, «no desde lo sexual ni erótico. No juzgo a quien lo hace, pero no es esa mi intención».

Su cuenta funciona con una suscripción mensual de 50 dólares y actualmente tiene alrededor de 12 suscriptores, un número que cambia mes a mes. «No vas a encontrar nada raro. Es una buena red social para subir fotos que por ahí en otras te censuran», cuenta.

Ser mamá, modelo de OnlyFans y terminar con los prejuicios

“Para mí, mostrar el cuerpo no tiene que ver con algo sexual, sino con mostrar un montón de prejuicios que uno tiene, de complejos y traumas”, afirma.

Desde hace 17 años, Ani se dedica a entrenar a mujeres con un enfoque que va más allá de lo estético. Sin embargo, su elección de compartir fotografías artísticas en OnlyFans genera cuestionamientos. “Algunos ven mi foto y piensan que es para mostrar mi cuerpo, pero yo aprendí que esta gente va a criticar siempre».

De hecho, la crítica más dura vino se expareja. Que, hasta incluso lo usó como argumento en la disputa por la tenencia de su hijo. «Todos los que me conocen saben que soy una mina que anda con mi hijo de arriba para abajo. Todos los días me esfuerzo por ser la mejor madre«, asegura.

Ani dice que es «cero enroscada con el feminismo y el machismo» y que para ella «son las mismas mujeres las que tienen prejuicios sobre otras». Por eso, su forma de entrenar es clave: «Yo les quiero explicar que mostrarnos tiene que ver con sentirnos bien. No hay nada que con un poco de trabajo y de amor propio que una no pueda superar«.