“El Chical” se suma a la oferta vitivinícola de San Patricio del Chañar

La actual vendimia de San Patricio del Chañar no solo vió nacer nuevos vinos sino también las nuevas instalaciones de la bodega urbana “El Chical”. El espacio funcionará como un espacio cultural y como un atractivo más en la ruta del vino neuquino.

Alejandro Mussi inició su actividad hace poco más de una década en el mundo de la elaboración de vinos luego de participar de un taller. De forma reciente, junto a su pareja Liliana León, inauguraron un espacio físico para esta bodega boutique que ofrecerá sus propios vinos y aperitivos.

“Nosotros no tenemos viñedo, tenemos dos productores que nos proveen de la uva. La traemos acá, hacemos la molienda, el proceso de fermentación, lo dejamos que se estabilice hasta que llega el momento, que pasa un año para nosotros, y hacemos la comercialización del producto”, relató Mussi.

Respecto de los inicios, el emprendedor comentó:

“para mí empezó como un hobby, empecé a hacer un curso en el Puesto de Capacitación. Me encanta hacerlo, ver cómo va cambiando y mejorando, cómo va madurando dentro de la botella”.

En el camino de consolidación del proyecto, Mussi contó con el acompañamiento del Centro PyME-ADENEU, organismo dependiente del Ministerio de Economía, Producción e Industria. “Esta bodega cumple 10 años y hace 10 años que estamos con el Centro PyME-ADENEU. Nos han brindado financiamiento y asesoramiento técnico y la verdad es que ha sido un aporte invalorable para llegar hasta donde estamos”, sostuvo Mussi.

El vino es la excusa

Durante la apertura de las nuevas instalaciones de la bodega, Liliana León explicó cuál será el propósito del espacio. “Esta una bodega pequeña, pero tenemos las ganas de ponerle la calidez, la atención necesaria y que el vino sea la excusa. Después vendrán eventos culturales y musicales, y esperamos que sea un lugar para la comunidad y un punto turístico para disfrutar”, manifestó la emprendedora.

Pronto comunicarán cómo ir a visitar la bodega y las distintas actividades que ofrecerán a través de su perfil oficial en Instagram: @bodegaelchical. La apertura de la bodega contó con la presencia del intendente de San Patricio del Chañar, Gonzalo Núñez, de la viceintendenta Verónica González, del presidente de Neuquén Tur, Gustavo Capiet, del subsecretario de Turismo, Sergio Sciacchitano, y del referente del programa Vitivinícola del Centro PyME-ADENEU, Sebastián Landerreche.

Durante el acto se hizo entrega de la declaración de interés municipal de la bodega, por parte del Concejo Deliberante de San Patricio del Chañar.

¿Cómo surgió el nombre de la bodega?

Mussi explicó que “El Chical es el origen de la palabra Chañar. Lo sacamos del libro ‘El Visionario’, donde se relata la vida del ingeniero Gasparri. En ese libro encontramos cómo denominaban los antiguos pobladores a esta zona, que corresponde a la palabra Chañar”.

Respecto a los varietales que trabaja la bodega, Mussi señaló que “básicamente hacemos malbec porque nuestros clientes nos piden este tipo de vinos, pero hemos hecho blancos o cabernet sauvignon, en algún momento”. En síntesis “hacemos las uvas que nos van gustando y que tienen una buena añada”, resumió Mussi.