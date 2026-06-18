El gobierno de Neuquén comenzó a aplicar los narcotest sorpresivos a funcionarios

El gobernador se hizo la prueba toxicológica en el hospital Castro Rendón, en 2025. Foto: Matías Subat.

El gobierno de Neuquén anticipó a Diario RÍO NEGRO que ya se realizaron los primeros narcotest sorpresivos a funcionarios, dependientes del Ejecutivo.

La noticia se conoció luego de que el Poder Judicial concretara ayer la primera tanda de seleccionados para los controles.

Según comunicaron oficialmente, las personas sorteadas «recibieron una notificación formal y dispusieron de un plazo perentorio de 24 horas para someterse a la toma de muestras, garantizando de esta forma que los operativos cumplan con el factor sorpresa estipulado por el espíritu de la ley. Los primeros controles ya se realizaron».

De acuerdo al decreto 234, el gobierno provincial debe enviar al IJAN el listado de las personas alcanzadas por la ley 3531. A partir de esa base se hacen los sorteos trimestrales los meses de enero, abril, julio y octubre.

En cada oportunidad se seleccionará una cantidad equivalente al 12,5% del universo de sujetos alcanzados. Quienes hayan salido en un sorteo no se incluirán en el siguiente. Al cabo de dos años el proceso se iniciará nuevamente con la totalidad del listado.

Este «control antidoping» se estableció como un requisito para la permanencia en el cargo que alcanza a ministros, ministras, secretarios, directores de organismos autárquicos y hasta el fiscal de Estado.

El único Poder que queda pendiente de implementación de la ley es el legislativo, que la sancionó en septiembre pasado. La presidenta de la Cámara, Zulma Reina, dijo que ella no tiene la potestad de reglamentación, lo cual le valió un cruce con el diputado del MPN, Claudio Domínguez.

El protocolo de screening rápido se realiza mediante muestras de orina y busca identificar metabolitos asociados al consumo reciente de cocaína y derivados cannábicos (marihuana) opiáceos, anfetaminas y metanfetaminas, así como benzodiacepinas y barbitúricos sin la debida prescripción médica previa.

La negativa injustificada o la no presentación dentro de las 24 horas estipuladas se considera automáticamente como un resultado positivo. En cualquier caso no se pueden brindar datos de la persona testeada.

El costo de la prueba se descuenta automáticamente de los haberes.

La ley obliga al ministerio de Salud, que es la autoridad de aplicación, a remitir un reporte anual a la Legislatura con indicadores generales de cumplimiento, resguardando la identidad y publicando una versión con datos despersonalizados en el sitio web oficial.