Quiénes eran las dos personas que murieron en el trágico choque sobre la Ruta Provincial 2

Dos personas murieron este jueves por la mañana como consecuencia de un violento choque frontal ocurrido sobre la Ruta Provincial 2 de Río Negro. El siniestro involucró a una camioneta utilitaria Peugeot Partner y una Ford Ranger, y dejó además un sobreviviente que debió ser trasladado de urgencia al hospital de San Antonio Oeste.

El hecho se registró alrededor de las 8 de la mañana en el kilómetro 68 de la ruta, según confirmó el subcomisario Osvaldo Painetrú, del área de Seguridad Vial.

Cómo fue el accidente en Ruta provincial 2

De acuerdo con las primeras pericias, el impacto se produjo de manera frontal entre ambos vehículos. Sin embargo, las causas que desencadenaron la colisión aún son materia de investigación por parte del personal de Criminalística.

Lo que llama la atención de la fiscalía es que el choque ocurrió en un tramo recto y despejado del camino, por lo que se intenta determinar qué provocó que los vehículos terminaran colisionando de frente.

Como consecuencia del fuerte impacto, las dos personas que viajaban en la Peugeot Partner fallecieron en el lugar.

Por su parte, el conductor de la Ford Ranger logró sobrevivir y fue derivado al hospital de San Antonio Oeste para recibir atención médica. Hasta el momento no trascendió oficialmente la gravedad de las lesiones sufridas.

Quiénes eran las víctimas fatales

Horas después del siniestro, desde el Municipio de San Antonio Oeste confirmaron la identidad de una de las víctimas: se trata de Marcos Daniel Vega, esposo de una funcionaria municipal que actualmente se desempeña como jefa de Fiscalización, Promoción y Servicios Turísticos.

Posteriormente, desde fiscalía informaron que la segunda víctima fatal fue identificada como Marcos Daniel Casal, de 34 años, quien contaba con licencia de conducir emitida en la ciudad de Trelew, provincia de Chubut.